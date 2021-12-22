8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Konuları - MEB 2021-2022 8. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)

8. sınıf düzeyinde verilen İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin amaçları, öğretim programında belirtilmiştir:

Atatürk'ün askerlik, devlet adamlığı gibi önemli özellikleri ile inkılapçı niteliklerini öğretmek

Türk milletinin millî birlik ve beraberlik anlayışı içinde özgürlük, bağımsızlık ve vatanseverlik duygularına dikkat çekmek

Türk Millî Mücadelesi ve inkılabının, millî ve evrensel niteliklerini anlatmak

İnsan hakları, ulusal egemenlik, tam bağımsızlık, milliyetçilik, demokrasi, çağdaşlık, laiklik ve cumhuriyet gibi kavramları ve bunların önemini anlatmak

Atatürk ilke ve inkılaplarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğunu öğretmek

Ülkemizin jeopolitik önemini, bölgesel ve küresel etkileri bakımından değerlendirmeyi ve tehditlere karşı duyarlı olmayı öğretmek

Türk milletinin bir parçası ve insanlığın bir parçası olma bilincini ve dünyadaki tüm olaylara karşı duyarlı olma özelliğini kazandırmak

8. sınıfta verilen İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde, öğrencilere bu tür katkılar yapmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kullanılan ders kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2019 tarihinde kabul edilmiş ve 2019-2020 öğretim yılından itibaren beş yıl süre ile ders kitabı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu ders kitabında toplam 7 adet ünite bulunmaktadır:

Bir Kahraman Doğuyor

Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

Demokratikleşme Çabaları

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası

Bu 7 adet üniteden ilk 3 tanesi sekizinci sınıfın birinci döneminde, son 4 tanesi ise sekizinci sınıfın ikinci döneminde okutulmaktadır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1. Dönem Konuları

1. Ünite: Bir Kahraman Doğuyor

- Güçlü Avrupa'nın doğuşu ve Osmanlı Devleti

- Mustafa Kemal'in hayatı

- Mustafa Kemal'in hayatını etkileyen kişiler

- Mustafa Kemal'in askerlik hayatı

2. Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

- Büyük savaşa doğru

- Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti

- Mondros Ateşkes Antlaşması ve işgaller

- Kuvâ-yı Milliye ve cemiyetler

- Millî Mücadele'nin hazırlık dönemi

- Büyük Millet Meclisi'nin açılışı

- Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalar

- Yok hükmünde bir antlaşma: Sevr

3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm

- Doğu ve Güney Cephesi

- Batı Cephesi

- Savaş ortamında maarif kongresi

- Tekâlif-i Milliye (Millî Yükümlülükler) Emirleri

- Mustafa Kemal cephede

- Lozan Barış Antlaşması

- Millî Mücadele'nin sanata etkisi

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2. Dönem Konuları

4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

- Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli: Atatürk ilkeleri

- Siyasi alanda yapılan yenilikler

- Hukuk alanında yapılan yenilikler

- Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar

- Toplumsal alanda yapılan inkılaplar

- Ekonomi alanında yapılan yenilikler

- Sağlık alanında yapılan çalışmalar

- Cumhuriyet'in Türk toplumuna sağladığı kazanımlar

- Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslar

5. Ünite: Demokratikleşme Çabaları

- Çok partili hayat denemeleri

- Mustafa Kemal'e suikast girişimi

- Cumhuriyet yönetimine yönelik tehditler

6. Ünite: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

- Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkeleri

- Atatürk dönemi Türk dış politikası

- Hatay'ın ana vatana katılması

7. Ünite: Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası

- Atatürk'ün ölümü, yurt içi ve yurt dışındaki yankıları

- Atatürk'ün eserleri

- Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşı öncesi tespitleri

- İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye'ye etkileri

- Yeniden çok partili siyasi hayat