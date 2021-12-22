8. Sınıf Türkçe Konuları - MEB 2021-2022 8. Sınıf Türkçe Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)

İlkokul ve ortaokul düzeyinde verilen Türkçe derslerinde öğrencilere kazandırılması amaçlanan temel bazı beceriler vardır. Bu beceriler, birinci sınıftan başlayarak sekizinci sınıfın sonuna kadar verilen tüm düzeylerdeki Türkçe dersleri boyunca öğrencilere kazandırılmaya çalışılır:

Dinleme, izleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri

Türkçeyi gerek okuma, gerekse konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak, bilinçli bir şekilde, doğru ve özenli bir şekilde kullanma becerileri

Duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirme becerileri

Okuma ve yazma alışkanlıkları

Duygu ve düşünceler ile belirli bir konudaki düşünceleri sözlü ve yazılı şekilde, etkili ve anlaşılır bir biçimde ifade etme becerileri

Bilgileri araştırma, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerileri

Birçok farklı kaynaktan ve medya alanlarından bilgiye erişme ve bu bilgileri sorgulayarak kullanma becerileri

Okuduklarını anlama ve anlamakla da kalmayıp eleştirel değerlendirmeye tabi tutma becerileri

Gerek Türk, gerekse dünya kültürüne ait eserleri, estetik ve sanatsal değerlerini fark ederek benimseme becerileri

Tüm bu genel becerilerin kazandırılması ile ilgili olarak 8. sınıf yani ortaokulun son sınıfı düzeyinde verilen Türkçe dersinde öğrencilere verilen ders içerikleri, dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma şeklindeki 4 temel kategori etrafında düzenlenmiştir. Bu doğrultuda 8. sınıf Türkçe derslerinde kullanılan ders kitabı 2019 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış ve kabul edilmiştir. Söz konusu Türkçe ders kitabında toplam olarak 8 adet ünite yer almaktadır.

8. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem Üniteleri ve İçerikleri

1. Ünite: Erdemler

- İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine

- Kaşağı

- İnsanla Güzel

- Kedi ile Fare (Dinleme/izleme metni)

- Ayaz'ın Definesi (Serbest okuma metni)

2. Ünite: Millî Mücadele ve Atatürk

- Bayrağımızın Altında

- Atatürk ve Müzik

- Kınalı Ali'nin Mektubu

- Atatürk'ü Gördüm (Dinleme/izleme metni)

- Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor (Serbest okuma metni)

3. Ünite: Bilim ve Teknoloji

- Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar

- Simit ve Peynir'le Bilim İnsanı Öyküleri

- Parktaki Bilim

- Uzay Giysileri (Dinleme/izleme metni)

- Eski Çağlardan Beri Dişlerimize Çok İyi Baktık (Serbest okuma metni)

4. Ünite: Birey ve Toplum

- Kaldırımlar

- Portakal

- Dilimiz Kuşatma Altında

- Karanlığın Rengi Beyaz (Dinleme/izleme metni)

- Masal Ağacı (Serbest okuma metni)

8. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem Üniteleri ve İçerikleri

5. Ünite: Zaman ve Mekân

- Eşref Saat

- Türkiye

- Peri Bacaları

- Robinson Crusoe (Dinleme/izleme metni)

- İstanbul'la Hasbihâl (Serbest okuma metni)

6. Ünite: Millî Kültürümüz

- Göç Destanı

- Vatan Sevgisini İçten Duyanlar

- Bir Fincan Kahve

- Kız Kulesi (Dinleme/izleme metni)

- Karagöz (Serbest okuma metni)

7. Ünite: Doğa ve Evren

- Yılkı Atı

- Rüzgâr

- Gündüzünü Kaybeden Kuş

- Hava Kirliliği (Dinleme/izleme metni)

- Canberra (Kanberra) (Serbest okuma metni)

8. Ünite: Vatandaşlık

- Haritada Bir Nokta

- Yaşamaya Dair

- Kalbim Rumeli'de Kaldı

- Zeytinyağı Üretimi (Dinleme/izleme metni)

- İmece (Serbest okuma metni)

8. sınıf Türkçe ders kitabında her bir ünite aslında birer tema olarak bulunmaktadır. Her bir ünitenin sonunda ayrıca "tema sonu değerlendirme çalışmaları" bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen tüm bu ünite içerikleri işlenirken öğrencilere öğretilen temel dil konuları ise şunlardır:

8. Sınıf 1. Dönem Türkçe Konuları

- Fiilimsiler

- Sözcükte anlam

- Söz gruplarında anlam

- Deyimler ve atasözleri

- Cümlenin öğeleri

- Söz sanatları

- Yazım kuralları

- Noktalama işaretleri

- Cümlede anlam

- Metin türleri

- Cümle türleri

8. Sınıf 2. Dönem Türkçe Konuları

- Parçada anlam

- Fiilde çatı

- Cümlede anlam

- Görsel okuma

- Yazım kuralları

- Noktalama işaretleri

- Anlatım bozuklukları