8. Sınıf Türkçe Konuları - MEB 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

8. sınıf Türkçe konuları, öğrencilerin kavrama ve anlam becerilerini geliştirmek maksadıyla yapılan hassas bir çalışma sonunda belirlenmiştir. Hazırlanan güncel müfredat, MEB'in internet sitesinde her yıl yayınlanır. Yıl sonu çalışmaları sonunda yapılan geri besleme baz alınarak 8. sınıf Türkçe müfredatı MEB tarafından açıklanır. 8. sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe müfredatı programı ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.
8. Sınıf Türkçe Konuları (1. Dönem)
8. sınıfta eğitim gören öğrencilerin 1. dönemde aldığı Türkçe ders konuları aşağıda sunulmuştur.
- Filimsi kavramının açıklanması
- Sözcükte anlam bütünlüğünün incelenmesi
- Söz gruplarında kelimelerin anlam bütünlüğünün kavranması
- Deyim ve atasözleri
- Cümlenin öğeleri
- Söz sanatı kavramının anlaşılması
- Yazım kurallarının bilinmesi
- Noktalama işaretlerinin nasıl kullanılacağının öğrenilmesi
- Cümle türleri ve cümlede anlam bütünlüğünün incelenmesi
- Metin türlerinin bilinmesi
8. Sınıf Türkçe Konuları (2. Dönem)
8. sınıf 2. döneminde öğrencilere verilen Türkçe dersinde aşağıdaki müfredat programına bağlı kalınmalıdır.
- Parçada anlam bütünlüğünün incelenmesi
- Fiillerde çatı kavramı
- Görsel okuma becerilerinin geliştirilmesi
- Yazım kurallarının öğrenilmesi
- Noktalama işaretlerinin kullanılacağı yerlerin bilinmesi
- Anlatım bozukluğu kavramının anlaşılması