8. Sınıf Türkçe Konuları - MEB 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

8. sınıf Türkçe konuları, öğrencilerin kavrama ve anlam becerilerini geliştirmek maksadıyla yapılan hassas bir çalışma sonunda belirlenmiştir. Hazırlanan güncel müfredat, MEB'in internet sitesinde her yıl yayınlanır. Yıl sonu çalışmaları sonunda yapılan geri besleme baz alınarak 8. sınıf Türkçe müfredatı MEB tarafından açıklanır. 8. sınıf 1. ve 2. dönem Türkçe müfredatı programı ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

8. Sınıf Türkçe Konuları (1. Dönem)

8. sınıfta eğitim gören öğrencilerin 1. dönemde aldığı Türkçe ders konuları aşağıda sunulmuştur.

Filimsi kavramının açıklanması

Sözcükte anlam bütünlüğünün incelenmesi

Söz gruplarında kelimelerin anlam bütünlüğünün kavranması

Deyim ve atasözleri

Cümlenin öğeleri

Söz sanatı kavramının anlaşılması

Yazım kurallarının bilinmesi

Noktalama işaretlerinin nasıl kullanılacağının öğrenilmesi

Cümle türleri ve cümlede anlam bütünlüğünün incelenmesi

Metin türlerinin bilinmesi

8. Sınıf Türkçe Konuları (2. Dönem)

8. sınıf 2. döneminde öğrencilere verilen Türkçe dersinde aşağıdaki müfredat programına bağlı kalınmalıdır.