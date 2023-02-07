80 Km Kaç Saat Sürer? Otobüsle ve Arabayla 80 Kilometre Kaç Saatte Gidilir?

Yolculuk süresi araçların hızına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kendi aracınızla ulaşmak istediğiniz yere daha çabuk giderken, otobüslerin varış süresi daha geç olabilir. Bu yüzden 80 km gibi bir mesafenin kaç saat sürdüğü araçtan araca göre değişebilmektedir. Yazımızın devamında otobüsle ve arabayla 80 km kaç saatte gidilir sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

80 Km Arabayla Kaç Saat Sürer?

80 km yol, tercih edilen aracın hızına göre değişebilir. Kendi araçları ile yolculuk yapacaklar için belli bir hız sınırı kuralı bulunmaktadır. Bu hız sınırı kurallarına normal araçlarla birlikte diğer tüm araçların uyması gerekmektedir. 80 km arabayla hiçbir yerde mola verilmediğinde ortalama 1 saat sürer. Mola verildiğinde ise bu süre uzayabilir.

Otobüsle 80 Km Kaç Saat Sürer?

Otobüsle 80 km yolun süresi normal araçlara göre daha uzun sürer. Otobüsler için hız sınırı şehir içinde 50 kilometreyken, şehir dışında bu hız 80 kilometredir. Örneğin otobüsle 100 km bir yol ortalama 1,5 - 2 saat sürmektedir. Bu bağlamda 80 km bir yol da otobüsle yaklaşık olarak 1 saat 30 dakika ile 1 saat 50 dakika arasında değişmektedir. Tabi ki bu süre trafiğin akışına ve verilen molalara göre farklılık gösterebilmektedir.