80’in Asal Çarpanları Nelerdir? 80 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

80 sayısının asal çarpanlarını bilmek matematikte pek çok soruyu yanıtlamaktadır. Bu sayısının asal çarpanlarını bulmak içinse belli başlı kuralları uygulamak gerekmektedir. Genelde istenilen sayının tüm çarpanları bulunarak bunlar arasından asal çarpanları bulunmaktadır. Bunun yanında daha kolay ve pratik yöntemler de bulunmaktadır.

80 sayısının asal çarpanları nasıl bulunur?

Matematikte bazı küçük sayıların çarpanlarını bulmak oldukça basittir. 80 sayısının da çarpanlarını bulmak bu nedenle kolaydır. Bu çarpanlardan hangisinin asal olduğunu bulmak içinse bazı yöntemler bulunmaktadır. Öncelikle bu yöntemleri uygulayıp asal çarpanları tespit etmek için asal çarpan olarak adlandırdığımız özelliğin tanımını iyi bilmek gerekir. Asal çarpan 'sadece kendisi ve 1 sayısına bölünebilen 1'den büyük pozitif tam sayılar' olarak tanımlanmaktadır. Buradan yola çıkarak 80 sayısının asal çarpanlarını bulmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

80 sayısının tüm çarpanlarını belirleyerek bunlar arasından asal sayıları seçip 80 sayısının asal çarpanlarını bulabilirsiniz. Bu yöntem daha büyük sayılarda oldukça zor olduğu için daha çok küçük sayılarda kullanılmaktadır.

Asal çarpanları belirlemek için kullanılan en pratik yöntemlerden biri de bölen listesi çıkarmaktır. 80 sayısını bölen en küçük asal sayıdan başlayarak listenin solunda asal sayı kalana kadar devam edilen bu yöntemde sağ tarafta kalan sayılar ise 80 sayısının asal çarpanları olarak tanımlanmaktadır.

80 sayısının asal çarpanlarını bulmanın bir diğer yolu da çarpan ağacı oluşturmaktır. 80 sayısını en üste yazarak aşağı doğru en küçük asal bölenden başlanarak çarpanlar yazılır. En sonda sadece asal sayılar kaldığında işlem sonlanır ve çarpan ağacındaki asal sayılar 80 sayısının asal çarpanı olarak kabul edilir.

80 sayısının asal çarpanları nelerdir?

80 sayısının asal çarpanlarının nasıl bulunacağından yukarıda detaylı bir şekilde bahsetmiştik. Buradan yola çıkara 80 sayısının asal çarpanları rahatlıkla belirlenebilir. Bu sayede birçok konuda önemli soru işaretleri giderilmiş olur. 80 sayısının pek çok çarpanı bulunmasına rağmen bu sayının asal çarpanları 2 ve 5'tir. Bu bilgiler özellikle matematikte EBOB EKOK gibi özel konularda oldukça önemlidir.