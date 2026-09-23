81 ilden Gazze’ye mesaj

Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler, barış ve umut mesajlarını uçurtmalarla gökyüzüne taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında düzenlediği "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliklerinde öğrenciler 5 gün boyunca Gazzeli çocukların yaşam, eğitim, güvenlik ve oyun haklarına dikkat çekti. 14-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, Gazze'de ve dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve çatışmaların gölgesinde yaşayan çocukların sesi olmak için bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanında Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmalar gökyüzüyle buluşurken, bazı etkinliklerde çocukların barış, kardeşlik ve dayanışma mesajlarını taşıyan balonlar da uçuruldu.

DÖRT TEMADA ÇAĞRI YAPTILAR

Öğrenciler uçurtmaların yanı sıra hazırladıkları resim, afiş, döviz ve farklı sanatsal çalışmalarla da Gazze'deki çocuklara yönelik duygu ve düşüncelerini anlattı. Etkinlikler, "Çocuklar Oyun Oynamalıdır", "Çocuklar Güven İçinde Büyümelidir", "Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır" ve "Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmamalıdır" olmak üzere dört tema etrafında gerçekleştirildi. Çalışmalarda her çocuğun güven içinde büyüme, eğitim görme, oyun oynama ve temel haklardan ayrım gözetilmeksizin yararlanma hakkı vurgulandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin yalnızca kendi haklarının değil, Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki çocukların haklarının da farkında olmaları amaçlandı. Savaş ve çatışmaların çocukların yaşamındaki etkileri ele alınırken empati, merhamet, dayanışma ve adalet değerleri de öne çıkarıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör