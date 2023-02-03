81 ile ’öğrencilere ücretsiz yemek’ kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısını 5 milyona çıkarmayı hedefliyor. 6 Şubat'ta başlayacak ve ağırlıklı olarak okul öncesi öğrencilerini kapsayacak ücretsiz yemek uygulamasının usul ve esaslarının belirlendiği 'Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu' 81 ile gönderildi. Buna göre ana sınıfı bulunan ilkokullarda ve yatılı bölge ortaokullarında eğitim alan gündüzlü öğrenciler de hizmetten yararlanabilecek. Diğer okullar için de hazırlıklar kısa sürede tamamlanacak ve ücretsiz yemek hizmeti sürekli hale getirilecek. Okul mutfağında yemek hazırlayacak anaokulları ve bünyesinde ana sınıfı bulunan kurumların mutfak ihtiyaçları için bütçe tahsisi yapıldı. Kendi mutfağında yemek hazırlama olanağı olmayan okullar için ise bakanlığa bağlı meslek liseleri, öğretmenevleri ve yemek hazırlayan kamu kurumları devreye alınacak.



SAĞLIKLI BESLENME ODAKLI MENÜLER

Kılavuz ile menü yönetimi, gıda güvenliği ve hijyen uygulamaları, tedarik ve depolama, hazırlama ve pişirme, yemeğin dağıtımı ve servis sonrası işlemler konusunda okullar yönetimleri bilgilendirildi. Buna göre; sağlıklı beslenme odaklı menüler oluşturulurken, süt ürünleri, et, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar, ekmek ve tahıllar grubu, sebze ve meyveler grubu menülerde bulunacak. Ayrıca okullara gönderilen yemekleri kontrol etmesi için her il ve ilçede komisyon kurulacak. Müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında oluşturulacak komisyonlarda en az bir anaokulu müdürü, bir ana sınıfı müdürü ve beslenme üreten okul müdürü görev alacak. Komisyon, ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin tüm süreçleri kontrol edecek.



VELİLERDEN İZİN BELGESİ

Hizmetten yararlanması hedeflenen 5 milyon öğrenci için velilerinden izin belgesi alınacak ve herhangi bir alerjisi ya da hassasiyeti olan öğrenciler tespit edilecek. Beslenme konusunda özel durumu olan öğrencilere uygun yemek programları hazırlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretim yılının başında 1,5 milyon öğrencinin ücretsiz yemekten faydalandığını, bu sayının 1,8 milyona çıkartıldığını ve ikinci dönemden itibaren sayının 5 milyona çıkartılmasının hedeflendiğini bildirdi. Özer, "Böylece eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması konusunda somut bir adım daha atmış olacağız. Burada ağırlığı okul öncesine vereceğiz. Resmi okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden tüm okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocuklarımıza haftanın 5 günü, günlük bir öğün beslenme verilmesi uygulamasını 6 Şubat itibarıyla başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.