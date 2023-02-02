81 Kw Kaç Beygir? 85, 88, 81 Kw Kaç HP (Beygir Gücü) Eder, Nasıl Hesaplanır?

Merak edenleri için 81 kw kaç beygir araştırması yaptık. Çünkü bu araba kullanıcılarının bilmesi gereken bilgiler arasındadır. Bunun yanı sıra 85, 88, 81 kw kaç beygir eder, hesaplaması nasıl yapılır yada diğer bir deyişle kaç hp bu soruların cevaplarını da bulduk. Haberimizde 81 kilowatt kaç beygir gücü sorusundan tutunda arabada 81 kw ne demek sorusuna kadar ve 85 kw kaç motor olduğuna bakacağız. Bunun için okumaya devam edin ve 81 kw kaç beygir öğrenmiş olun.

Beygir Gücü Ne Demek?

Otomobil ve elektrik motorlarının güçlerinin belirlenmesi için kullanılan güç birimine beygir gücü denilmektedir. Bu terim, buhar makinelerinin üretilmeye başlandığı zamanlarda, makinelerin güçlerinin kolayca anlaşılabilmesi için James Watt tarafından türetilmiştir.

Beygir gücü hesaplama aracın motor gücünü ve çalışma prensibini belirlemektedir. Bunun yanı sıra ağırlık, hız ve süresini hesaplamak için de kullanılmaktadır. Beygir Gücünü, en basit tabiri ile anlatacak olursak; 75 kg ağırlığındaki bir yükün 1 saniyede 1 metre hareket ettirilmesi için gerekli olan güç miktarıdır. Dilimize İngilizcedeki "Horse Power" teriminden geçmiştir. Horse, at – beygir, power ise güç demektir. Beygir gücünü temsil eden "HP" harfleri, horse power'ın ilk harfleridir. İngilizcesi horse power olduğundan, kısaltması hp şeklinde yazılır.

Beygir Gücü Nasıl Hesaplanır?

Bir aracın motorunun gücü, beygir gücü olarak ifade edilir. Birde beygir gücü ile motor arasındaki ilişkiden doğan farklı bir kavram olan kilowatt vardır. Kilowatt bir enerji birimidir ve kw onun kısaltılmış halidir. Kilowatt elektrikle ilgili bir birim olup, enerjinin saate bölünmesiyle hesaplanır.

Araç beygir gücü ile kilowatt arasındaki ilişki bazı zamanlar kafa karışıklığına sebep olabilmektedir. Oysa ki araç kw değeri, 1.341 horse power değerine eşittir. Aynı zamanda araç beygir gücü değeri ise 0,745 kw yapmaktadır. Aracın motor gücünün kaç hp değerine eşit olduğu araç ruhsatlarında genelde kw cinsinden verilir. Verilen kw değerinin kullanılmasıyla aracın kaç beygir gücüne sahip olduğu bulunabilir. Burada araç kw değeri, 1,341 ile çarpılarak araç hp değeri elde edilir.

81 Kw Kaç Beygir?

1 kilowatt kaç beygir gücü eder? 1.341 hp yapar.

1 beygir gücü kaç kilowatt eder? 0.745 kw yapar.

Buradan yola çıkarak;

81 x 1.341 = 108.628 hp eder

85 Kw Kaç Beygir?

Aynı mantıkla;

85 × 1.341 = 113.985 hp yapar

88 Kw Kaç Beygir?

88 × 1.341 = 118.008 hp olarak bulunur