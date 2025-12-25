811 gence devlet destekli yurtdışı eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'nin nitelikli insan kaynağını güçlendirmek amacıyla 811 öğrenciyi lisansüstü öğrenim için yurtdışına gönderecek. "2025 Yılı 1416 Bursları" kapsamında adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Burslu Öğrenci Sistemi üzerinden 30 Aralık 2025'e kadar başvuru yapabilecek. 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yürütülen programla öğrenciler, mecburi hizmet karşılığında resmi burslu statüde yüksek lisans ve doktora eğitimi alacak. Program, üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması ve kamu kurumlarına stratejik alanlarda uzman personel yetiştirilmesini hedefliyor. Bu yıl için ayrılan 811 kontenjanın 125'i kamu kurumları adına, 673'ü Milli Savunma Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Polis Akademisi dâhil yükseköğretim kurumları adına, 13'ü ise Milli Eğitim Bakanlığı adına belirlendi. Kontenjanların büyük bölümü stratejik ve öncelikli alanlardan oluştu. Bursiyerler Almanya, Japonya, Çin, Fransa ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 45 ülkede; yapay zekâ, çip teknolojileri, yeşil dönüşüm, uzay ve uydu teknolojileri, nükleer enerji, akıllı şehirler ve siber güvenlik alanlarında eğitim görecek. Başvurular, ilgili lisans alanlarından mezun, ALES'ten en az 75 puan alan ve belirlenen yaş şartlarını taşıyan adaylara açık olacak.