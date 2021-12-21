84’ün Asal Çarpanları Nelerdir? 84 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Her doğal sayının en az 2 tane çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlardan birisi 1 sayısı iken diğer çarpan ise sayının kendisidir. Ayrıca her doğal sayının asal çarpanı bulunmamaktadır. Sadece 2 tane çarpanı bulunan, kendisine ve bire bölünebilen sayılara asal sayılar denilmektedir. 84 sayısının da bu şekilde 3 tane asal çarpanı bulunmaktadır.
84 sayısının toplam 12 çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanların bazıları ise 84 sayısının asal çarpanlarıdır. Bu asal çarpanları bulmak oldukça işe yaramaktadır. Bu bağlamda 84 sayısının asal çarpanlarını bulmanın 3 yolu vardır:
Matematikte bölünebilme gibi konuların temelini oluşturan çarpanlar konusu, öğrenilmesi zorunlu konulardan biridir. 84 sayısının da 12 çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84 sayılarıdır. Bu çarpanlar arasından 2,3 ve 7 sayıları ise 84 sayısının asal çarpanlarıdır. Bunlara ek olarak tüm bu çarpanlar aynı zamanda 84 sayısının pozitif tam bölenleri olarak ifade edilmektedir.