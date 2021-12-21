84’ün Asal Çarpanları Nelerdir? 84 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Her doğal sayının en az 2 tane çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlardan birisi 1 sayısı iken diğer çarpan ise sayının kendisidir. Ayrıca her doğal sayının asal çarpanı bulunmamaktadır. Sadece 2 tane çarpanı bulunan, kendisine ve bire bölünebilen sayılara asal sayılar denilmektedir. 84 sayısının da bu şekilde 3 tane asal çarpanı bulunmaktadır.

84 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

84 sayısının toplam 12 çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanların bazıları ise 84 sayısının asal çarpanlarıdır. Bu asal çarpanları bulmak oldukça işe yaramaktadır. Bu bağlamda 84 sayısının asal çarpanlarını bulmanın 3 yolu vardır:

İlk olarak 84 sayısının tüm çarpanları teker teker bulunur. Bunlar arasından asal sayı tanımına uyanlar asal çarpanları olarak kabul edilmektedir.

İkinci olarak ise çarpan ağacı oluşturarak 84 sayısının sahip olduğu asal çarpanlar ortaya çıkarılır. Bu yöntemde en üste 84 sayısı yazılarak aşağı doğru 84 sayısını bölen en küçük asal sayı yazılarak ilerlenir. Ayrıca aşağı doğru oklarla inilmektedir ve en alttaki oklar asal sayıları gösterdiğinde işlem durdurulur. Sonuç olarak 84 sayısının asal çarpanları bulunmuş olunur.

Üçüncü olarak ise 84 sayısının bölen listesi oluşturulur. Burada 84 sayısının sağına çizgi çekip sağ tarafına 84'ün bölen en küçük asal sayı yazılarak 84 sayısı bölünür. Bu işleme devam edilerek sol tarafta 1 sayısı elde edilir. Burada işlem sonlandırılır ve çizginin sağında kalan sayılar, 84 sayısının asal çarpanlarıdır.

84'ün Asal Çarpanları Nelerdir?

Matematikte bölünebilme gibi konuların temelini oluşturan çarpanlar konusu, öğrenilmesi zorunlu konulardan biridir. 84 sayısının da 12 çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84 sayılarıdır. Bu çarpanlar arasından 2,3 ve 7 sayıları ise 84 sayısının asal çarpanlarıdır. Bunlara ek olarak tüm bu çarpanlar aynı zamanda 84 sayısının pozitif tam bölenleri olarak ifade edilmektedir.