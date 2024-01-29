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Haberler Eğitim Haberleri 87’nin Asal Çarpanları Nelerdir? 87 Sayısının Asal Çarpanları Kaç Tane?
Giriş Tarihi: 29.1.2024 15:15 Son Güncelleme: 29.1.2024 15:15

87’nin Asal Çarpanları Nelerdir? 87 Sayısının Asal Çarpanları Kaç Tane?

Bazı sayılar, diğer sayılardan farklı özelliklere sahiptir. Örnek vermek gerekirse 10 sayısı; 1,2 ve 5 sayılarıyla kolaylıkla bölünebilirken, 11 sayısı ise sadece 1 ve 11’e bölünebilir. Pozitif tam sayılar kümesi içerisinde bu şekilde kendisinden ve 1’den başka herhangi bir böleni olmayan, 2 ve 2’den büyük pek çok sayı bulunur. Bu sayılara ise asal sayı adı verilir. Asal sayısı olan sayılardan biri de 87’dir. Bu nedenle 87’nin asal çarpanları nelerdir, 87 sayısının asal çarpanları kaç tane gibi soruların yanıtı önem kazanır.

87’nin Asal Çarpanları Nelerdir? 87 Sayısının Asal Çarpanları Kaç Tane?

1 ve kendisinden başka tam böleni olmayan 1'den büyük doğal sayılara asal sayılar denir. Asal sayılar matematiğin yanı sıra; askeri sistemde, elektronik haberleşmede ve bazı farklı alanlarda sıklıkla kullanılır. En küçük asal sayı ise 2 olarak bilinir. Öğrenciler asal sayılarla oldukça ilgilidir. Bu nedenle 87'nin asal çarpanları nelerdir, 87 sayısının asal çarpanları kaç tane gibi soruların yanıtı onların ilgisini çeker.

87 Sayısının Asal Çarpanları Kaç Tane?

87 sayısının çarpanları; 1, 87, 3 ve 29 olarak bilinir. Bu sayılar, 87 sayısının çarpanlarıdır fakat asal çarpanları değildir. 87 sayısının asal çarpanları 2 tanedir.

87'nin Asal Çarpanları Nelerdir?

Bir sayının asal çarpanlarını bulmak için sayının kendisine ve 1'e bölünenini bulmak gerekir. 87 sayısının da asal çarpanları 2 tanedir. Bu sayılar 3 ve 29'dur.

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87’nin Asal Çarpanları Nelerdir? 87 Sayısının Asal Çarpanları Kaç Tane?
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