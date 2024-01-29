1 ve kendisinden başka tam böleni olmayan 1'den büyük doğal sayılara asal sayılar denir. Asal sayılar matematiğin yanı sıra; askeri sistemde, elektronik haberleşmede ve bazı farklı alanlarda sıklıkla kullanılır. En küçük asal sayı ise 2 olarak bilinir. Öğrenciler asal sayılarla oldukça ilgilidir. Bu nedenle 87'nin asal çarpanları nelerdir, 87 sayısının asal çarpanları kaç tane gibi soruların yanıtı onların ilgisini çeker.

87 Sayısının Asal Çarpanları Kaç Tane?

87 sayısının çarpanları; 1, 87, 3 ve 29 olarak bilinir. Bu sayılar, 87 sayısının çarpanlarıdır fakat asal çarpanları değildir. 87 sayısının asal çarpanları 2 tanedir.

87'nin Asal Çarpanları Nelerdir?

Bir sayının asal çarpanlarını bulmak için sayının kendisine ve 1'e bölünenini bulmak gerekir. 87 sayısının da asal çarpanları 2 tanedir. Bu sayılar 3 ve 29'dur.