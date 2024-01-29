1 ve kendisinden başka tam böleni olmayan 1'den büyük doğal sayılara asal sayılar denir. Asal sayılar matematiğin yanı sıra; askeri sistemde, elektronik haberleşmede ve bazı farklı alanlarda sıklıkla kullanılır. En küçük asal sayı ise 2 olarak bilinir. Öğrenciler asal sayılarla oldukça ilgilidir. Bu nedenle 87'nin asal çarpanları nelerdir, 87 sayısının asal çarpanları kaç tane gibi soruların yanıtı onların ilgisini çeker.
87 sayısının çarpanları; 1, 87, 3 ve 29 olarak bilinir. Bu sayılar, 87 sayısının çarpanlarıdır fakat asal çarpanları değildir. 87 sayısının asal çarpanları 2 tanedir.
Bir sayının asal çarpanlarını bulmak için sayının kendisine ve 1'e bölünenini bulmak gerekir. 87 sayısının da asal çarpanları 2 tanedir. Bu sayılar 3 ve 29'dur.