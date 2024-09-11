8’in Çarpanları Nelerdir? 8 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur, Kaç Tanedir?

Her sayının kendisini oluşturan katları vardır. Bu katlar bölme işlemiyle en küçük kat sayıyı bulana kadar devam edebilir. Bir sayının çarpanlarını bulmak aynı zamanda onu bölen sayıları da bulmak demektir. 8 sayısının çarpanları nasıl bulunur? Yazımızda bu bilgiyi bulabileceksiniz.

Çarpan sayı nedir?

Çarpan, bir sayıyı tam ve kalansız bölebilen sayılara denir. Diğer adı da "bölen"dir. Pozitif çarpan da sayıyı tam ve kalansız bölebilen pozitif sayılara denir.

8 sayısının çarpanlarını bulma

8 sayısının sağ tarafına bir çizgi çizeriz, bu çizgiyi gerektiğinde uzatırız. Çizginin sağ tarafına elimizdeki sayıyı kalansız bölen en küçük asal sayıyı yazarız. 8 sayısı için bu 2 olacaktır. Daha sonra 8 sayısının bu asal sayı ile bölümünü sol tarafa, 8 yazdığımız kısmın altına yazacağız. Yani 8'in alt kısmında 4 olacak. Şimdi yeniden soracağız, 4 sayısı 2 ile bölünür mü? Evet, 4 sayısı 2 ile bölündüğü için yine aynısını yapacağız, 4'ün sağ kısmına, çizginin sağ kısmına 2 yazacağız. 4'ü 2 ile bölüp sonucunu 4'ün altına yazacağız. Bir gelene kadar devam edeceğiz.

8 | 2

4 | 2

2 | 2

1 |

8= 8 x 1

8 = 2 x 4

8'in çarpanları; 1, 2, 4 ve 8 'dir.