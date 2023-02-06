8’in Katları Nelerdir? 100’e Kadar 8’in Katı Olan Sayılar Kaç Tane ve Nasıl Bulunur?

Pek çok sayıda olduğu gibi 8'in de katları vardır. Doğal sayılarda oldukça önemli bir konu olan sayılar ve bu sayıların katları çoğu işlem için gereklidir. Bu nedenle 8'in katları nelerdir sorununu merak eden kişiler internete başvurmuştur. Matematikte pek çok işlem için gereken bu sayının katları oldukça önemlidir. 8'in katı olan sayılar üslü ve köklü sayılar gibi öğrencilerin çok sık karşılaştığı konularda da önem kazanır. Matematiğin yanı sıra günlük hayatta da hesaplama gereken durumlarda bu sayının katını hesaplamak gereklidir. Hesaplama yapmak isteyen kişiler, 8'in katları nasıl bulunur sorusuna da cevap aramaktadır. Sadece çarpma değil bölme üzerinden de bu sayının katlarını öğrenmek mümkün. Peki 100'e kadar 8'in katı olan sayılar kaç tane ve nasıl bulunur? Bu sorulara dair merak edilen bilgileri derlediğimiz yazımız sizlerle.

8'in Katları Nelerdir?

Doğal sayılarda 8 sayısının 100 den küçük kaç tane katı vardır sorusu kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Bu sayının katlarını nasıl hesaplayacağını bilmeyen kişiler ise bunu internette araştırmıştır. 8'in katı olan sayılar, 8 ile çarpılan veya bölünebilen sayılardır. Bölüm esnasında kalanın 0 olduğu durumlar, o sayının 8'e tam bölündüğünü de gösterecektir. 8 ile çarpılan sayılara dair örnekler şu şekildedir;

'8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96'

8'in Katları Nasıl Bulunur?

Sayıların katlarını ezbere bilmek bazı durumlarda pek mümkün olmamaktadır. Bu durumda sayının kalanını bulmak için işlem yapmak gerekir. 8'in katları nasıl bulunur sorusu da bu durumda önem kazanmıştır. 8 sayının katlarını hesaplamak için kaç katı gerekiyorsa o kadar 8 ile işlemi devam ettirmek gerekir. 8 sayısının iki katını hesaplamak için, iki adet 8 sayısını toplayarak iki katını bulmak mümkün. Çarpma dışında bölme yoluyla da sayının katlarını tespit etmek mümkün. Bunun için sayının 8 ile bölümünde bir kalanı olmadığı taktirde bu sayı 8'in katıdır.