9 bin 142 hukuk fakültesi mezunu yarıştı: Başarı oranı yüzde 42,7

Önceki gün açıklanan sınava ilişkin detaylar şöyle:



EYLÜL AYINDA YAPILDI: Geçen eylül ayında avukatlık mesleğine giriş için ilk kez Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) gerçekleştirildi. Sınav, bundan sonra 6 aylık aralıklarla ÖSYM tarafından yapılacak. Sınavı geçemeyen hukuk mesleklerinden birini yapamayacak.

YÜZDE 42,67 BAŞARI: HMGS'ye toplam 9 bin 142 aday katıldı. Bunlardan yüzde 42,67'si (3 bin 901 kişi) başarı sağlayarak 70 baraj puanını geçti. İYÖS'e katılan toplam bin 228 adayın ise kendi alanlarından (iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları katılıyor) sorular çıkmasına karşın yalnızca yüzde 1,2'sinin başarılı olduğu görüldü.

EN YÜKSEK PUANLAR: HMGS'de en yüksek puan 99, en düşük puan ise 9 oldu. İYÖS'te en yüksek puan 83, en düşük 6 oldu.



NE İÇİN YAPILIYOR?

Adalet Bakanlığınca hazırlanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği kapsamında, adli ile idari yargıda hakim ve savcı yardımcılığı sınavlarına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda başarılı olma şartı getirilmişti.

FAKÜLTE MEZUNLARI



Türkiye'de 90'dan fazla hukuk fakültesi var ve 180 civarında da iktisadi ve idari bilimler fakültesi bulunuyor.