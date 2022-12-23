9 Harfli Kelimeler Nelerdir? En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Dokuz Harfli Kelimeler Listesi

9 harf içeren sözcükler bulabilmek zaman zaman zor olsa da, ülke ve eşya isimleri akıllara gelince durum biraz daha kolaylaşmaktadır. 9 harfli nesne ve 9 harfli isimler listesinden örnek vermek gerekirse şu şekilde sıralanabilir; portmanto, duşakabin, moderatör, kalorifer, Hayrunisa, Semiramis. Bu gibi birçok 9 harfli kelimeler bulunmaktadır. Daha fazla 9 harf içeren sözcükler ve 9 harfli ingilizce kelimeler listesinden yararlanmak için aşağıda yer alan kelimelere göz atabilirsiniz.
9 Harfli Kelimeler Nelerdir?
- Duşakabin
- Moderatör
- Sofra bezi
- Yağmurluk
- Jeneratör
- Bukalemun
- Kara sinek
- Dağ keçisi
- Fok balığı
- Bıldırcın
- Flamingo
- Karabiber
- Kuşkonmaz
- Taze soğan
- Hamburger
- Kandırılmak
En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Dokuz Harfli Kelimeler Listesi
- Accompany (Eşlik etmek)
- Admission (Kabul, İtiraf)
- Adventure – Macera, Serüven)
- Advantage (Avantaj, Fayda)
- Afternoon (Öğleden sonra)
- Destitute (Muhtaç, yoksul)
- Entertain (Eğlendirmek)
- Effective (Etkili)
- Efficient ( Verimli)
- Emergency (Acil)
- Equipment (Donanım)
- Incorrect (Yanlış)
- Invisible (Görünmez)
- Equipment (Donanım)