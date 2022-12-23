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Haberler Eğitim Haberleri 9 Harfli Kelimeler Nelerdir? En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Dokuz Harfli Kelimeler Listesi
Giriş Tarihi: 23.12.2022 09:48 Son Güncelleme: 23.12.2022 09:49

9 Harfli Kelimeler Nelerdir? En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Dokuz Harfli Kelimeler Listesi

9 harfli kelimeler Türkiye’de oldukça sık kullanılmaktadır. Bunlardan bazısı tamlama şeklinde bazısı ise birleşik kelimelerdir. 9 harfli iller ve ilçeler, birleşik kelimeler içinde yer almaktadır. Dokuz harfli kelimeler listesi çok uzundur fakat birkaç tane saymak gerekirse; İngiltere, Avusturya, Guatemala, Makedonya, Gürcistan, Hindistan gibi ülkeler örnek verilebilmektedir. Daha fazla 9 harf içeren sözcükler, 9 harfli nesne ve 9 harfli isimler öğrenmek için aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz.

9 Harfli Kelimeler Nelerdir? En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Dokuz Harfli Kelimeler Listesi

9 harf içeren sözcükler bulabilmek zaman zaman zor olsa da, ülke ve eşya isimleri akıllara gelince durum biraz daha kolaylaşmaktadır. 9 harfli nesne ve 9 harfli isimler listesinden örnek vermek gerekirse şu şekilde sıralanabilir; portmanto, duşakabin, moderatör, kalorifer, Hayrunisa, Semiramis. Bu gibi birçok 9 harfli kelimeler bulunmaktadır. Daha fazla 9 harf içeren sözcükler ve 9 harfli ingilizce kelimeler listesinden yararlanmak için aşağıda yer alan kelimelere göz atabilirsiniz.

9 Harfli Kelimeler Nelerdir?

  • Duşakabin
  • Moderatör
  • Sofra bezi
  • Yağmurluk
  • Jeneratör
  • Bukalemun
  • Kara sinek
  • Dağ keçisi
  • Fok balığı
  • Bıldırcın
  • Flamingo
  • Karabiber
  • Kuşkonmaz
  • Taze soğan
  • Hamburger
  • Kandırılmak

En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Dokuz Harfli Kelimeler Listesi

  • Accompany (Eşlik etmek)
  • Admission (Kabul, İtiraf)
  • Adventure – Macera, Serüven)
  • Advantage (Avantaj, Fayda)
  • Afternoon (Öğleden sonra)
  • Destitute (Muhtaç, yoksul)
  • Entertain (Eğlendirmek)
  • Effective (Etkili)
  • Efficient ( Verimli)
  • Emergency (Acil)
  • Equipment (Donanım)
  • Incorrect (Yanlış)
  • Invisible (Görünmez)
  • Equipment (Donanım)

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9 Harfli Kelimeler Nelerdir? En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Dokuz Harfli Kelimeler Listesi
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