9 Harfli Kelimeler Nelerdir? En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Dokuz Harfli Kelimeler Listesi

9 harf içeren sözcükler bulabilmek zaman zaman zor olsa da, ülke ve eşya isimleri akıllara gelince durum biraz daha kolaylaşmaktadır. 9 harfli nesne ve 9 harfli isimler listesinden örnek vermek gerekirse şu şekilde sıralanabilir; portmanto, duşakabin, moderatör, kalorifer, Hayrunisa, Semiramis. Bu gibi birçok 9 harfli kelimeler bulunmaktadır. Daha fazla 9 harf içeren sözcükler ve 9 harfli ingilizce kelimeler listesinden yararlanmak için aşağıda yer alan kelimelere göz atabilirsiniz.

9 Harfli Kelimeler Nelerdir?

Duşakabin

Moderatör

Sofra bezi

Yağmurluk

Jeneratör

Bukalemun

Kara sinek

Dağ keçisi

Fok balığı

Bıldırcın

Flamingo

Karabiber

Kuşkonmaz

Taze soğan

Hamburger

Kandırılmak

En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Dokuz Harfli Kelimeler Listesi