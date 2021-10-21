9. Sınıf Beden Eğitimi Ve Spor Konuları - MEB 2021-2022 9. Sınıf Beden Eğitimi Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)

Öğrencilere en sevdiğiniz ders hangisi diye sorsanız birçoğundan beden eğitimi dersi cevabını alacağınız çok yüksek ihtimaldir. Okulda formaların çıkarılarak rahat bir şekilde koşup oynanılan, hep spor yapılan hem de stres atılan bir ders olması nedeniyle spor dersinin sevilmemesi pek mümkün değildir. Teorik de bir kısmı olan beden dersi genel manada pratik ve harekete dayanan bir ders olması nedeniyle de öğrencilerin bir numaralı dersi diyebiliriz.

9. SINIF 1. DÖNEM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KONULARI

Hareket yetkinliği / Hareket Becerileri

Sıralanma ve dizilişleri açıklar.

Ritmin önemini ifade eder.

Görsel-işitsel uyaranlarla hareketleri uygular.

Zamana, dirence ve mesafeye karşı farklı ritim çalışmalarını uygular.

Temel jimnastik duruşlarını açıklar.

Ritmin önemini ifade eder

Aktif ve sağlıklı hayat/ Fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri

Fiziksel gelişimi hakkında bilgi almanın gerekliliğini açıklar.

Serbest zaman kavramını açıklar.

Sağlıklı beslenme ile fiziksel etkinlik arasındaki ilişkiyi açıklar.

Sporda erdemlilik kavramını açıklar.

Spor ve ahlak arasındaki ilişkiyi açıklar.

Hareket kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri

Seçili spor dalına özgü ısınma hareketlerini uygular.

Seçili spor dalına özgü kuralları açıklar.

Seçili spor dalına özgü kuralları uygular.

Seçili spor dalına özgü temel hareketleri uygular.

Serbest zaman kavramını açıklar.

Seçili spor etkinliklerinde kontrollü davranış ve adil oyun ilkelerini açıklar.

Seçili spor dalına özgü birleşik hareketleri uygular.

Seçili spor dalına özgü etkinliklerde kendisi ve çevresi ile ilgili güvenlik önlemlerini alır.

Oyun ve drama yoluyla kendini ifade etmenin önemini açıklar.

Seçili spor dalına özgü ısınma hareketlerini uygular.

Seçili spor dalına özgü kuralları açıklar.

Seçili spor etkinliklerinde kendine güven duygusunun önemini açıklar.

Kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz

Tören ve kutlamalarda yapılan okul içi ve okul dışı etkinliklerin önemini açıklar.

Tören ve kutlamalarda verilen komutları uygular.

Atatürk'ün sözlerinden hareketle Atatürk'ün spora ve sporcuya verdiği önemi açıklar.

Türk tarihinde yapılan spor türlerini açıklar.

Türk spor tarihine katkıda bulunmuş şahsiyetleri tanır.

Spor bilinci ve organizasyonları

Sporun tarihsel gelişimini açıklar.

Güncel spor olaylarını takip eder.

Düzenli fiziksel etkinlik

Temel ilk yardım uygulamalarını açıklar.

Kişisel bakımın ve temizliğin önemini açıklar.

Spor yaparken uygun giyinmenin sağlık açısından önemini açıklar.

9.SINIF 2. DÖNEM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KONULARI

Hareket kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri

Seçili spor dalına özgü kuralları açıklar.

Seçili spor etkinliklerinde kendine güven duygusunun önemini açıklar.

Seçili spor dalına özgü kuralları uygular.

Seçili spor dalına özgü temel hareketleri uygular.

Seçili spor etkinliklerinde araçları amacına uygun ve doğru kullanır.

Seçili spor etkinliklerinde rekabet ve iş birliği içerisinde hareket eder.

Seçili spor dalına özgü ısınma hareketlerini uygular.

Seçili spor dalına özgü kuralları açıklar.

Seçili spor dalına özgü kuralları uygular.

Seçili spor dalına özgü temel hareketleri uygular.

Seçili spor dalına özgü birleşik hareketleri uygular.

Hareket stratejileri ve taktikleri

Seçili spor dalına özgü hücum hareketlerini uygular.

Seçili spor dalına özgü savunma hareketlerini uygular.

Fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri

Olimpiyat oyunlarının tarihsel gelişimini açıklar.

Güncel spor olaylarını takip eder.

Serbest zaman kavramını açıklar.

Tören ve kutlamalarda yapılan okul içi ve okul dışı etkinliklerin önemini açıklar.

Tören ve kutlamalarda verilen komutları uygular.

Fiziksel gelişimi hakkında bilgi almanın gerekliliğini açıklar.

Kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz

Tören ve kutlamalarda yapılan okul içi ve okul dışı etkinliklerin önemini açıklar.

Tören ve kutlamalarda verilen komutları uygular.

Düzenli fiziksel etkinlik