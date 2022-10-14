9. Sınıf Biyoloji Konuları - MEB Lise 1-9.Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

9. sınıf Biyoloji konuları yani lise 1 Biyoloji konuları, liseye ilk geçen öğrenciler için merak edilen ve araştırılan bir konudur. MEB yeni eğitim öğretim yılında 9. sınıf Biyoloji müfredatı için bilgiler vermiştir. Böylece lise 1 öğrencileri bu dersten elde edeceği, yararlanacağı bilgiler hakkında ve ders kitabı hakkında bilgi sahibi olmuştur. İki döneminde kazanımları birbirinden farklı olduğundan 9. sınıf 1. ve 2. dönem Biyoloji müfredatı programına bakmak gerekmektedir.

9. Sınıf Biyoloji Konuları

2022/2023 eğitim öğretim yılında ortaokulun son sınıfında olan bir öğrenci Liseye Geçiş Sınavına girerek 9. sınıfa yükselmiştir. Lise 1 olarak da bildiğimiz bu sınıf ilkokul ve ortaokuldan farklı derslere ve konu başlıklarına sahiptir. Bu nedenle öğrenciler için merak edilen konu haline gelmiştir. Bu derslerden biri de biyolojidir. Biyoloji konularından bazıları daha önceki yıllarda fen bilimleri dersi adı altında gösterilmiştir. Fakat içerik olarak kapsamlı ve yoğun değildir. 9. sınıf biyoloji ders konuları, öğrencilerin bu dersi tanımasına ve temelinin atılmasına yöneliktir.

9. Sınıf 1. Dönem Biyoloji Ders Konuları ve Üniteleri

9. sınıf 1. dönem biyoloji dersi konuları başlangıç düzeyindedir. 1. dönem canlılar hakkında yeni yeni bilgiler öğrenilecek düzeydedir. Canlı nedir, canlı türleri nelerdir ya da hücreyle alakalı her şey bu dönem öğrencilere gösterilmektedir. Kısacası canlı dünyasına ait tüm bilgiler kapsamlı şekilde yer almaktadır. 9. sınıf 1. dönem Biyoloji ders konuları şunlardır:

Canlıların Ortak Özellikleri

İnorganik Bileşikler

Organik Bileşikler

Hücre

Hücrenin Yapısı

Hücrenin Kısımları

Bilimsel Yöntem

Canlılığın Çeşitliği ve Sınıflandırılması

Sınıflandırmanın Amacı ve Faydaları

Sınıflandırmada Kullanılan Kategoriler

İkili Adlandırma Sistemleri

9. Sınıf 2. Dönem Biyoloji Ders Konuları ve Üniteleri

Bu dönemde yani 9. sınıfın 2. döneminde biyoloji konu dağılımı tek bir üniteden oluşmaktadır. Bu dönemde canlı alemleri ve tabii canlı alemlerinin özellikleri öğrencilere gösterilmektedir. İkinci dönemde bakteriler, arkeler, protistler, bitkiler, mantarlar, hayvanlar ve virüsler konusu işlenmektedir. 9. sınıf 2. dönem Biyoloji ders konularının detayları şu şekildedir:

Bakterilerin Biyolojik ve Ekonomik Önemi

Arkelerin Biyolojik ve Ekonomik Önemi

Protistlerin Biyolojik ve Ekonomik Önemi

Bitkilerin Biyolojik ve Ekonomik Önemi

Mantarların Biyolojik ve Ekonomik Önemi

Hayvanların Biyolojik ve Ekonomik Önemi

Virüsler ve Sağlığımız