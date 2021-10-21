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Haberler Eğitim Haberleri 9. Sınıf Coğrafya konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf Coğrafya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:57 Son Güncelleme: 21.10.2021 10:57

9. Sınıf Coğrafya konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf Coğrafya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

9. Sınıf Coğrafya konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf Coğrafya konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

Lise derslerinin sözel kısmını oluşturan derslerden biri de coğrafyadır. Coğrafya dersinin içinde bazı matematiksel hesaplamalar dışında genel olarak ezbere ve mantığa dayalı içerikler bulunmaktadır. 9. Sınıfta temel olarak anlatılan coğrafya dersi 10. Sınıftan itibaren sözel ve eşit ağırlık alanlarında okutulmaktadır. Peki, 9. Sınıf coğrafya konuları nelerdir?

Coğrafya; beşeri sistemleri ve yeryüzünü araştıran bir bilim dalıdır. ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlarda büyük bir paya sahip olan coğrafya dersi kendi coğrafyamız başta olmak üzere dünya ve diğer tüm sistemleri tanımak açısından büyük önem arz eden bir bilim dalıdır.

9. SINIF COĞRAFYA KONULARI VE MÜFREDATI

MEB tarafından belirlenen coğrafya konuları 4 ünite etrafında toplanmıştır. Coğrafya konuları; doğal ve beşeri sistemler, bölge ve ülkeler, çevre ve toplum başlığı altında toplanmıştır. MEB'in hazırladığı 2021-2022 Coğrafya konuları aşağıdaki şekildedir:

9. SINIF 1. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI

1. Doğal ve Beşeri Sistemler

  • İnsan ve Doğa
  • Doğa ve İnsan Etkileşimi
  • Coğrafya Bilimi
  • Dünya'nın Şekli ve Hareketleri
  • Dünya'nın Şekli ve Sonuçları
  • Dünya'nın Hareketleri ve Sonuçları
  • Yer ve Zaman
  • Koordinat Sistemi
  • Zaman Kavramı
  • Konum
  • Türkiye'nin Coğrafi Konumu
  • Harita Okur Yazarlığı
  • Haritalarda Temel Kavramlar
  • Haritalarda Ölçek
  • Haritacılığın Gelişimi
  • Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi
  • Atmosfer ve İklim
  • Atmosfer ve Hava Olayları
  • Hava Durumu ve İklim
  • İklim Elemanları
  • Yeryüzünde İklim Tipleri
  • Türkiye'de İklim

9. SINIF 2. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI

2. Beşeri Sistemler

  • Yerleşmeler
  • Yerleşmenin Yer Seçimi ve Gelişimi
  • Yerleşme Doku ve Tipleri
  • Türkiye'de Yerleşme

3. Kürsel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

  • Bölgeler
  • Bölge Türleri
  • Bölge Sınırlarının Değişilebilirliği
  • Ülkeler ve Bölgeler

4. Çevre ve Toplum

  • Doğal Çevre ve İnsan
  • Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri
  • Doğal Ortamda İnsan Etkileri

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9. Sınıf Coğrafya konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf Coğrafya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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