9. Sınıf Coğrafya konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf Coğrafya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Coğrafya; beşeri sistemleri ve yeryüzünü araştıran bir bilim dalıdır. ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlarda büyük bir paya sahip olan coğrafya dersi kendi coğrafyamız başta olmak üzere dünya ve diğer tüm sistemleri tanımak açısından büyük önem arz eden bir bilim dalıdır.
9. SINIF COĞRAFYA KONULARI VE MÜFREDATI
MEB tarafından belirlenen coğrafya konuları 4 ünite etrafında toplanmıştır. Coğrafya konuları; doğal ve beşeri sistemler, bölge ve ülkeler, çevre ve toplum başlığı altında toplanmıştır. MEB'in hazırladığı 2021-2022 Coğrafya konuları aşağıdaki şekildedir:
9. SINIF 1. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI
1. Doğal ve Beşeri Sistemler
9. SINIF 2. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI
2. Beşeri Sistemler
3. Kürsel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
4. Çevre ve Toplum