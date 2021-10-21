9. Sınıf Coğrafya konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf Coğrafya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Coğrafya; beşeri sistemleri ve yeryüzünü araştıran bir bilim dalıdır. ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlarda büyük bir paya sahip olan coğrafya dersi kendi coğrafyamız başta olmak üzere dünya ve diğer tüm sistemleri tanımak açısından büyük önem arz eden bir bilim dalıdır.

9. SINIF COĞRAFYA KONULARI VE MÜFREDATI

MEB tarafından belirlenen coğrafya konuları 4 ünite etrafında toplanmıştır. Coğrafya konuları; doğal ve beşeri sistemler, bölge ve ülkeler, çevre ve toplum başlığı altında toplanmıştır. MEB'in hazırladığı 2021-2022 Coğrafya konuları aşağıdaki şekildedir:

9. SINIF 1. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI

1. Doğal ve Beşeri Sistemler

İnsan ve Doğa

Doğa ve İnsan Etkileşimi

Coğrafya Bilimi

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları

Dünya'nın Hareketleri ve Sonuçları

Yer ve Zaman

Koordinat Sistemi

Zaman Kavramı

Konum

Türkiye'nin Coğrafi Konumu

Harita Okur Yazarlığı

Haritalarda Temel Kavramlar

Haritalarda Ölçek

Haritacılığın Gelişimi

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi

Atmosfer ve İklim

Atmosfer ve Hava Olayları

Hava Durumu ve İklim

İklim Elemanları

Yeryüzünde İklim Tipleri

Türkiye'de İklim

9. SINIF 2. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI

2. Beşeri Sistemler

Yerleşmeler

Yerleşmenin Yer Seçimi ve Gelişimi

Yerleşme Doku ve Tipleri

Türkiye'de Yerleşme

3. Kürsel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Bölgeler

Bölge Türleri

Bölge Sınırlarının Değişilebilirliği

Ülkeler ve Bölgeler

4. Çevre ve Toplum