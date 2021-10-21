9. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Konuları - MEB 2021-2022 9. Sınıf Din Kültürü Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)

Din dersi 1950'li yıllarda seçmeli olarak müfredata eklenmiş, 1982 Anayasası ile din dersi eğitimde zorunlu hale gelmiştir. Temelde İslam ve inanç sisteminin anlatıldığı derste ahlak, edep, erdem gibi konularla beraber Peygamberler ve hayatları da işlenmektedir. İşte; 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatı…

9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI VE MÜFREDAT

İlkokuldan lise son sınıfa kadar eğitim-öğretim müfredatında yerini alan ve 6 ünitede anlatılan Din dersinin 9. Sınıf konuları şu şekildedir:

9. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI

1. Bilgi ve İnanç

İslam'da Bilginin Kaynakları

İslam İnancında İmanın Mahiyeti

İman Tasdik İlişkisi

İman İkrar İlişkisi

İman Bilgi İlişkisi

İman Amel İlişkisi

Kuran'dan Mesajları: İsrâ Suresi 36. Ayet ve Mülk Suresi 23. Ayet

2. Din ve İslam

Dinin Tanımı ve Kaynağı

İnsanın Doğası ve Din

İman ve İslam İlişkisi

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri

İslam'ın İnanç Esasları

Kuran'dan Mesajlar: Nisa Suresi 136. Ayet

3. İslam ve İbadet

İslam'da İbadet ve Kapsamı

İslam'da İbadetin Amacı ve Önemi

İslam'da İbadet Yükümlülüğü

9. SINIF 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI

4. İslam ve İbadet

İslam'da İbadetlerin Temel İlkeleri

Niyet

İhlas

Kuran ve Sünnete Uygunluk

İslam'da İbadet Ahlak İlişkisi Kuran'dan Mesajlar: Bakara Suresi 177. Ayet

5. Gençlik ve Değerler

Değerler ve Değerlerin Kaynağı

Değerlerin Oluşumunda Dinin Etkisi

Değerlerin Oluşumunda Örf ve Âdetlerin Etkisi

Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi

Temel Değerler

Adalet

Hikmet

İffet

Şecaat

Kuran'dan Mesajlar: İsrâ Suresi 23-29. Ayetler

6. Gönül Coğrafyamız