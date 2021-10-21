9. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Konuları - MEB 2021-2022 9. Sınıf Din Kültürü Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)

Din dersi 1950'li yıllarda seçmeli olarak müfredata eklenmiş, 1982 Anayasası ile din dersi eğitimde zorunlu hale gelmiştir. Temelde İslam ve inanç sisteminin anlatıldığı derste ahlak, edep, erdem gibi konularla beraber Peygamberler ve hayatları da işlenmektedir. İşte; 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatı…
9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI VE MÜFREDAT
İlkokuldan lise son sınıfa kadar eğitim-öğretim müfredatında yerini alan ve 6 ünitede anlatılan Din dersinin 9. Sınıf konuları şu şekildedir:
9. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI
1. Bilgi ve İnanç
- İslam'da Bilginin Kaynakları
- İslam İnancında İmanın Mahiyeti
- İman Tasdik İlişkisi
- İman İkrar İlişkisi
- İman Bilgi İlişkisi
- İman Amel İlişkisi
- Kuran'dan Mesajları: İsrâ Suresi 36. Ayet ve Mülk Suresi 23. Ayet
2. Din ve İslam
- Dinin Tanımı ve Kaynağı
- İnsanın Doğası ve Din
- İman ve İslam İlişkisi
- İslam İnanç Esaslarının Özellikleri
- İslam'ın İnanç Esasları
- Kuran'dan Mesajlar: Nisa Suresi 136. Ayet
3. İslam ve İbadet
- İslam'da İbadet ve Kapsamı
- İslam'da İbadetin Amacı ve Önemi
- İslam'da İbadet Yükümlülüğü
9. SINIF 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI
4. İslam ve İbadet
- İslam'da İbadetlerin Temel İlkeleri
- Niyet
- İhlas
- Kuran ve Sünnete Uygunluk
- İslam'da İbadet Ahlak İlişkisi Kuran'dan Mesajlar: Bakara Suresi 177. Ayet
5. Gençlik ve Değerler
- Değerler ve Değerlerin Kaynağı
- Değerlerin Oluşumunda Dinin Etkisi
- Değerlerin Oluşumunda Örf ve Âdetlerin Etkisi
- Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi
- Temel Değerler
- Adalet
- Hikmet
- İffet
- Şecaat
- Kuran'dan Mesajlar: İsrâ Suresi 23-29. Ayetler
6. Gönül Coğrafyamız
- İslam Medeniyeti ve Özellikleri
- İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri
- Kuran'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 13. Ayet