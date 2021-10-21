9. Sınıf Fizik konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf Fizik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Fizik deyince pek çok kişinin aklına çekim kanunları, güç, kuvvet gibi konular gelir. Bunların tümünü oluşturan fizik aynı zamanda geniş ölçekte birçok içerik barındırmaktadır. Matematik, kimya ve biyoloji gibi fizik de sayısal derslerin başında gelmektedir. İşte, 2021-2022 eğitim yılında MEB tarafından belirlenen 9. Sınıf fizik konuları…
9. SINIF FİZİK KONULARI VE MÜFREDAT
Okullardaki tüm ders konuları ve müfredatlar MEB tarafından belirlenmektedir. Öğrenciler 2 dönem olacak şekilde yıl içerisinde bu müfredatlar kapsamında belirlenen ders konularına göre ders alırlar. Bu yıl içerisinde de MEB tarafından tüm sınıflar için ders konuları belirlenmiştir. 9. Sınıf fizik konuları ise şu şekildedir:
9. SINIF FİZİK KONULARI / 1.DÖNEM
1. ÜNİTE: Fizik Bilimine Giriş
2. ÜNİTE: Madde ve Özellikleri
3. ÜNİTE: Hareket ve Kuvvet
9. SINIF FİZİK KONULARI / 2. DÖNEM
4. ÜNİTE: Enerji
5. ÜNİTE: Isı ve Sıcaklık
6. ÜNİTE: Elektrostatik