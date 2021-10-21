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Haberler Eğitim Haberleri 9. Sınıf Fizik konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf Fizik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:14 Son Güncelleme: 21.10.2021 11:14

9. Sınıf Fizik konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf Fizik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

9. Sınıf Fizik konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf Fizik konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

Fizik tüm 9. Sınıfların ortak derslerinden biridir. Sözelcisinden eşit ağırlıkçısına hatta sayısalcısına kadar hemen hemen her öğrencinin korkulu rüyalarından biridir fizik dersi. Geniş bir yalpazede ele alınan fizik dersi sayısal okumak isteyen öğrencilerin temel almasında büyük yarar sağlayacak bir müfredata sahiptir. Peki, 9. sınıf fizik konuları nelerdir?

Fizik deyince pek çok kişinin aklına çekim kanunları, güç, kuvvet gibi konular gelir. Bunların tümünü oluşturan fizik aynı zamanda geniş ölçekte birçok içerik barındırmaktadır. Matematik, kimya ve biyoloji gibi fizik de sayısal derslerin başında gelmektedir. İşte, 2021-2022 eğitim yılında MEB tarafından belirlenen 9. Sınıf fizik konuları

9. SINIF FİZİK KONULARI VE MÜFREDAT

Okullardaki tüm ders konuları ve müfredatlar MEB tarafından belirlenmektedir. Öğrenciler 2 dönem olacak şekilde yıl içerisinde bu müfredatlar kapsamında belirlenen ders konularına göre ders alırlar. Bu yıl içerisinde de MEB tarafından tüm sınıflar için ders konuları belirlenmiştir. 9. Sınıf fizik konuları ise şu şekildedir:

9. SINIF FİZİK KONULARI / 1.DÖNEM

1. ÜNİTE: Fizik Bilimine Giriş

  • Fizik Bilimi
  • Temel – Türetilmiş Büyüklükler
  • Vektörel – Skaler Büyüklükler
  • Bilim Araştırma Merkezleri

2. ÜNİTE: Madde ve Özellikleri

  • Kütle, Hacim, Özkütle
  • Dayanıklılık
  • Yapışma, Birbirini Tutma
  • Yüzey Gerilimi, Kılcallık

3. ÜNİTE: Hareket ve Kuvvet

  • Referans Noktası
  • Konum, Alınan Yol, Yer Değiştirme
  • Sürat, Hız
  • Anlık Hız, Ortalama Hız Kuvvet
  • İvme
  • Eylemsizlik
  • Etki-Tepki Kuvvetleri
  • Sürtünme Kuvveti

9. SINIF FİZİK KONULARI / 2. DÖNEM

4. ÜNİTE: Enerji

  • İş, Enerji, Güç/
  • Öteleme Kinetik Enerjisi/
  • Yer Çekimi Potansiyel Enerjisi
  • Esneklik Potansiyel Enerjisi
  • Mekanik Enerji, Enerji Korunumu
  • Enerji Dönüşümü
  • Verim
  • Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji

5. ÜNİTE: Isı ve Sıcaklık

  • Isı, Sıcaklık, İç Enerji
  • Öz Isı
  • Isı Sığası
  • Hâl Değişimi
  • Isı Denge
  • Enerji İletim Hızı
  • Isı Yalıtımı
  • Hissedilen Sıcaklık, Küresel Isınma
  • Genleşme, Büzülme

6. ÜNİTE: Elektrostatik

  • İletken, Yalıtkan, Yük Dağılımı
  • Elektriksel Kuvvet
  • Elektriksel Alan

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9. Sınıf Fizik konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf Fizik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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