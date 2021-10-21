9. Sınıf Fizik konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf Fizik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Fizik deyince pek çok kişinin aklına çekim kanunları, güç, kuvvet gibi konular gelir. Bunların tümünü oluşturan fizik aynı zamanda geniş ölçekte birçok içerik barındırmaktadır. Matematik, kimya ve biyoloji gibi fizik de sayısal derslerin başında gelmektedir. İşte, 2021-2022 eğitim yılında MEB tarafından belirlenen 9. Sınıf fizik konuları…

9. SINIF FİZİK KONULARI VE MÜFREDAT

Okullardaki tüm ders konuları ve müfredatlar MEB tarafından belirlenmektedir. Öğrenciler 2 dönem olacak şekilde yıl içerisinde bu müfredatlar kapsamında belirlenen ders konularına göre ders alırlar. Bu yıl içerisinde de MEB tarafından tüm sınıflar için ders konuları belirlenmiştir. 9. Sınıf fizik konuları ise şu şekildedir:

9. SINIF FİZİK KONULARI / 1.DÖNEM

1. ÜNİTE: Fizik Bilimine Giriş

Fizik Bilimi

Temel – Türetilmiş Büyüklükler

Vektörel – Skaler Büyüklükler

Bilim Araştırma Merkezleri

2. ÜNİTE: Madde ve Özellikleri

Kütle, Hacim, Özkütle

Dayanıklılık

Yapışma, Birbirini Tutma

Yüzey Gerilimi, Kılcallık

3. ÜNİTE: Hareket ve Kuvvet

Referans Noktası

Konum, Alınan Yol, Yer Değiştirme

Sürat, Hız

Anlık Hız, Ortalama Hız Kuvvet

İvme

Eylemsizlik

Etki-Tepki Kuvvetleri

Sürtünme Kuvveti

9. SINIF FİZİK KONULARI / 2. DÖNEM

4. ÜNİTE: Enerji

İş, Enerji, Güç/

Öteleme Kinetik Enerjisi/

Yer Çekimi Potansiyel Enerjisi

Esneklik Potansiyel Enerjisi

Mekanik Enerji, Enerji Korunumu

Enerji Dönüşümü

Verim

Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji

5. ÜNİTE: Isı ve Sıcaklık

Isı, Sıcaklık, İç Enerji

Öz Isı

Isı Sığası

Hâl Değişimi

Isı Denge

Enerji İletim Hızı

Isı Yalıtımı

Hissedilen Sıcaklık, Küresel Isınma

Genleşme, Büzülme

6. ÜNİTE: Elektrostatik