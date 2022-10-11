9. Sınıf Fizik Konuları, MEB Lise 1 - 9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

9. sınıf fizik konuları, bu yaş grubundaki öğrencilerin fizik bilimi ile ilgili temel kavramları öğrenmesi maksadıyla belirlenir. Söz konusu müfredat programı incelenerek daha bilinçli bir 9. sınıf süreci geçirilebilir. 9. sınıf fizik müfredatı MEB resmi internet sitesinde her yıl güncellenir. 9. sınıf 1. ve 2. dönem fizik müfredatı, öğrencilerin fizik alanına ilgi duyması için mantıklı bir sıra dâhilinde hazırlanmıştır. Lise 1 fizik konuları ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.
Eğitim öğretim safhasının 9. sınıfında eğitim gören öğrenciler fizik dersi ile karşılaşırlar. Bunun yanında üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için de 9. sınıf fizik dersi mülakatı önem arz eder. 9. sınıfta öğrencilere verilecek fizik dersi müfredatı MEB tarafından hazırlanır. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 9. sınıf 1. dönem fizik dersi müfredatı aşağıdaki gibidir.
2022-2023 eğitim öğretim yılı 9. sınıf 2. döneminde öğrencilerin aldığı fizik dersi konuları aşağıdaki gibidir.
9. sınıf müfredat konuları deneylerle daha anlaşılır hale getirilir. Deneylerin nasıl ve ne şekilde yapılacağı ile ilgili MEB talimatları dikkate alınmalıdır.