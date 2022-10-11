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Haberler Eğitim Haberleri 9. Sınıf Fizik Konuları, MEB Lise 1 - 9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 11.10.2022 16:28 Son Güncelleme: 11.10.2022 16:29

9. Sınıf Fizik Konuları, MEB Lise 1 - 9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

9. Sınıf Fizik Konuları, MEB Lise 1 - 9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları 1. ve 2. Dönem

9. sınıf Fizik konuları, bu sınıfta eğitim görecek olan öğrencilerin merak ettiği konuların başında gelir. Bunun yanında çocuklarının eğitimi ile yakından ilgilenen veliler de bu müfredatı yakından takip eder. Söz konusu müfredat her yıl MEB tarafından resmi internet sitesinde açıklanır. MEB Lise 1 - 9. sınıf Fizik ders kitabı müfredatı ve kazanımları (1. ve 2. dönem) ile ilgili merak ettiklerinizi sizler için derledik. İşte 9. sınıf Fizik kitabı konuları!

9. sınıf fizik konuları, bu yaş grubundaki öğrencilerin fizik bilimi ile ilgili temel kavramları öğrenmesi maksadıyla belirlenir. Söz konusu müfredat programı incelenerek daha bilinçli bir 9. sınıf süreci geçirilebilir. 9. sınıf fizik müfredatı MEB resmi internet sitesinde her yıl güncellenir. 9. sınıf 1. ve 2. dönem fizik müfredatı, öğrencilerin fizik alanına ilgi duyması için mantıklı bir sıra dâhilinde hazırlanmıştır. Lise 1 fizik konuları ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

9. Sınıf Fizik Konuları ve Müfredatı

Eğitim öğretim safhasının 9. sınıfında eğitim gören öğrenciler fizik dersi ile karşılaşırlar. Bunun yanında üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için de 9. sınıf fizik dersi mülakatı önem arz eder. 9. sınıfta öğrencilere verilecek fizik dersi müfredatı MEB tarafından hazırlanır. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 9. sınıf 1. dönem fizik dersi müfredatı aşağıdaki gibidir.

9. Sınıf 1. Dönem Fizik Konuları

  • Fizik bilimi, fiziğin tanımı ve insanlık için önemi
  • Fizik dersinin alt dalları
  • Fiziğin diğer bilim dalları ile ilişkisi
  • Fiziksel nicelik bilim araştırma merkezleri
  • Maddenin özellikleri, kütle, hacim ve dayanıklılık kavramları
  • Kohezyon ve adezyon
  • Hareket, hareket çeşitleri ve kuvvet kavramları
  • Yer değiştirme, sürat ve hız kavramları
  • Doğrusal hareketin incelenmesi
  • Farklı referans noktaları baz alınarak hareketin incelenmesi
  • Newton'un hareket yasalarının kavranması
  • Eylemsizlik prensibi
  • Dinamiğin temel kanunu
  • Etki ve tepki kanunu
  • Sürtünme kuvveti

9. Sınıf 2. Dönem Fizik Konuları

2022-2023 eğitim öğretim yılı 9. sınıf 2. döneminde öğrencilerin aldığı fizik dersi konuları aşağıdaki gibidir.

  • İş, güç ve enerji kavramları
  • Mekanik, potansiyel ve kinetik enerjinin hesaplanması
  • Enerji dönüşümleri ve verim
  • Enerji kaynaklarının bilinmesi
  • Isı, sıcaklık ve termometreler
  • Öz ısı kavramı
  • Isı sığasının hesaplanması
  • Hal değişimlerinin bilinmesi
  • Isıl denge kavramının incelenmesi
  • Enerjinin iletimi ve iletim hızı
  • Genleşme kavramı
  • Elektrik yükü ve yüklenme çeşitleri
  • Elektroskop
  • Yalıtkan ve iletken maddelerin yük dağılımları
  • Coulomb kuvveti
  • Topraklamanın yapılması
  • Elektrik alanı

9. sınıf müfredat konuları deneylerle daha anlaşılır hale getirilir. Deneylerin nasıl ve ne şekilde yapılacağı ile ilgili MEB talimatları dikkate alınmalıdır.

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