9. Sınıf Fizik Konuları, MEB Lise 1 - 9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

9. sınıf fizik konuları, bu yaş grubundaki öğrencilerin fizik bilimi ile ilgili temel kavramları öğrenmesi maksadıyla belirlenir. Söz konusu müfredat programı incelenerek daha bilinçli bir 9. sınıf süreci geçirilebilir. 9. sınıf fizik müfredatı MEB resmi internet sitesinde her yıl güncellenir. 9. sınıf 1. ve 2. dönem fizik müfredatı, öğrencilerin fizik alanına ilgi duyması için mantıklı bir sıra dâhilinde hazırlanmıştır. Lise 1 fizik konuları ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

9. Sınıf Fizik Konuları ve Müfredatı

Eğitim öğretim safhasının 9. sınıfında eğitim gören öğrenciler fizik dersi ile karşılaşırlar. Bunun yanında üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için de 9. sınıf fizik dersi mülakatı önem arz eder. 9. sınıfta öğrencilere verilecek fizik dersi müfredatı MEB tarafından hazırlanır. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 9. sınıf 1. dönem fizik dersi müfredatı aşağıdaki gibidir.

9. Sınıf 1. Dönem Fizik Konuları

Fizik bilimi, fiziğin tanımı ve insanlık için önemi

Fizik dersinin alt dalları

Fiziğin diğer bilim dalları ile ilişkisi

Fiziksel nicelik bilim araştırma merkezleri

Maddenin özellikleri, kütle, hacim ve dayanıklılık kavramları

Kohezyon ve adezyon

Hareket, hareket çeşitleri ve kuvvet kavramları

Yer değiştirme, sürat ve hız kavramları

Doğrusal hareketin incelenmesi

Farklı referans noktaları baz alınarak hareketin incelenmesi

Newton'un hareket yasalarının kavranması

Eylemsizlik prensibi

Dinamiğin temel kanunu

Etki ve tepki kanunu

Sürtünme kuvveti

9. Sınıf 2. Dönem Fizik Konuları

2022-2023 eğitim öğretim yılı 9. sınıf 2. döneminde öğrencilerin aldığı fizik dersi konuları aşağıdaki gibidir.

İş, güç ve enerji kavramları

Mekanik, potansiyel ve kinetik enerjinin hesaplanması

Enerji dönüşümleri ve verim

Enerji kaynaklarının bilinmesi

Isı, sıcaklık ve termometreler

Öz ısı kavramı

Isı sığasının hesaplanması

Hal değişimlerinin bilinmesi

Isıl denge kavramının incelenmesi

Enerjinin iletimi ve iletim hızı

Genleşme kavramı

Elektrik yükü ve yüklenme çeşitleri

Elektroskop

Yalıtkan ve iletken maddelerin yük dağılımları

Coulomb kuvveti

Topraklamanın yapılması

Elektrik alanı

9. sınıf müfredat konuları deneylerle daha anlaşılır hale getirilir. Deneylerin nasıl ve ne şekilde yapılacağı ile ilgili MEB talimatları dikkate alınmalıdır.