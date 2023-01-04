9. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 9. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

9 sınıf İngilizce kelimeleri, lise öğrencisinin günlük hayatında kullandığı kelime yetkinliğini çoğaltmaktadır. Böylelikle 9 sınıf İngilizce kelimeler ve Türkçe anlamları ile birlikte öğrenmeye başladığınız zaman, neredeyse her konuda, en detayını öğrenecek kadar olmasa bile telaffuz edilmesine destek olmaktadır. İngilizce öğrenme konusunda en temel aşama, çaba göstermektir. 9 sınıf ingilizce kelimeleri sadece sınavdan geçerli not almak olarak değil de bize olan faydasına bakmak gerekmektedir.
9. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları
9. Sınıf İngilizce 1. Ünite kelimeleri öğrenmesi ve telaffuz etmesi kolaydır. Çoğu öğrenci liseye yeni geçtiği ve alışma sürecinde olduğu için yer yer zorlanmaktadırlar fakat zamanla günlük yaşamlarında kullanmaktadırlar. 9. Sınıf İngilizce 1. Ünite kelimeleri şu şekildedir;
- Afternoon: öğleden sonra
- Board: tahta
- Bookcase: kitaplık
- Double: çift
- Dustbin: çöp tenekesi
- Excuse: mazeret
- Favourite: favori
- Homepage: anasayfa
- Job: iş, meslek
- Map: harita
- Meet: karşılamak, tanışmak
- Mistake: hata
- Pen friend: mektup arkadaşı
- Swap: değişmek, değiştirmek
Telaffuz etmesi ve ezberlemesi daha zor olan 9. Sınıf İngilizce 2. Ünite kelimeleri ise şu şekilde sıralanmaktadır;
- Housewife: ev hanımı
- Married: evli
- Uncle: amca, dayı
- Violet: menekşe, menekşe rengi
- Kitten: kedi yavrusu
- History: tarih, tarih dersi
- Lovely: çok hoş, çok güzel
- Trainers: spor ayakkabı
- Adult: yetişkin
- Bam: samanlık, ahır
- Belong to: ait olmak
- Air conditioner: klima
9. Sınıf İngilizce 8. Ünite Kelimeleri
- HEALTH PROBLEMS
- accident: kaza
- allergies: alerji
- asthma: astım
- backache: sırt ağrısı
- bleeding: kanama
- breaking a body part: vücudun bir yerini kırma
- broken leg: kırık bacak
- burn: yanık
- car accident: araba kazası
- collapsed building: yıkılmış bina
- cough: öksürük
- cut finger: parmağını kesmek
- dental problem: diş problemleri
- diarrhea: ishal
- earthquake: deprem
- fainting: bayılma
- fall down the stairs: merdivenlerden düşmek
- fall off: düşmek
- feel dizzy: başı dönmek
- fire: yangın
- food poisoning: gıda zehirlenmesi
- have a backache: sırtı ağrımak
- have a cold sweat: soğuk terlemek
- have a cold: soğuk algınlığı
- have a cough: öksürmek
- have a fever: ateşi olmak
- have a headache: başı ağrımak
- have a nosebleed: burnu kanamak
- have a sore throat: boğazı ağrımak
- have a stomach ache: karnı ağrımak
- have acne: sivilcesi olmak
- have the flu: grip olmak
- headache: başağrısı
- heart attack: kalp krizi
- heavy rains: şiddetli yağmurlar
- high blood pressure: yüksek tansiyon
- high fever: yüksek ateş
- injured: yaralanmış
- injury: yaralanma
- lose consciousness: bilincini yitirmek
- robbery: hırsızlık
- runny nose: burnun akması
- sore throat: boğaz ağrısı
- sprain my ankle: ayağını burkmak
- sprained wrist: bilek burkulması
- stomach-ache: karın ağrısı
- the flu: grip
- toothache: diş ağrısı
- vomiting: kusma
9. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri
- KINDS OF MOVIES
- action: aksiyon
- adventure: macera
- animation: animasyon
- comedy: komedi
- drama: drama
- historical: tarihi
- historical: tarihi film
- horror: korku
- love story: aşk filmi
- musical: müzikal
- romantic comedy: romantik komedi
- science fiction: bilim kurgu
- thriller: gerilim filmi
- war: savaş filmi
- western: kovboy filmi
- NOUNS AND ACTIVITIES
- a feel-good movie: iyi hissettiren film
- accept: kabul etmek
- actor: erkek oyuncu
- actress: kadın oyuncu
- advise: tavsiye etmek
- ambition: istek
- award: ödül
- being in nature: tabiatta olmak
- cast: rol vermek
- celebrity: ünlü
- character: karakter
- collecting things: koleksiyon yapmak
- cycling: bisiklete binme
- dancing: dans etme
- director: yönetmen
- do pilates: pilates yapmak
- doing origami: origami yapmak
- doing sports: spor yapmak
- doing yoga: yoga yapma
- excuse: mazeret
- film reviews: film incelemesi
- going for a walk: yürüyüşe çıkmak
- hiking: doğa yürüyüşü
- knitting: örgü örmek
- location: konum
- marbling: ebru sanatı
- novel: roman
- opinion: fikir
- playing chess: satranç oynama
- playing golf: golf oynama
- playing the guitar: gitar çalma
- plot: filmin konusu
- preference: tercih
- reading a book: kitap okumak
- refuse: reddetmek
- rollerblading: patenle kayma
- scenario: senaryo
- scuba diving: tüple dalış
- setting: filmin çekildiği yer
- singing: şarkı söylemek
- snowboarding: kar kayağı
- stars: film oyuncuları
- story of the movie: filmin hikayesi
- story: hikaye
- taking photos: foroğraf çekmek
- ticket: bilet
- waste time: zamanı boşa harcamak
- watching films: film izlemek
- watching TV: televizyon izlemek
- writing poems: şiir yazma
- VERBS
- acting: oyunculuk
- addict: bağımlısı olmak
- doll: oyuncak bebek
- dream: hayal etmek
- give advice: tavsiye vermek
- give up: yapmayı bırakmak
- inspire: ilham vermek
- invite: davet etmek
- prefer: tercih etmek
- quit: bırakmak
- recommend: önermek
- say opnion: fikrini söylemek
- take up: yapmaya başlamak
- train: alıştırma yapmak
- waste time: boşa zaman harcamak
- win: kazanmak