9. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 9. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

9 sınıf İngilizce kelimeleri, lise öğrencisinin günlük hayatında kullandığı kelime yetkinliğini çoğaltmaktadır. Böylelikle 9 sınıf İngilizce kelimeler ve Türkçe anlamları ile birlikte öğrenmeye başladığınız zaman, neredeyse her konuda, en detayını öğrenecek kadar olmasa bile telaffuz edilmesine destek olmaktadır. İngilizce öğrenme konusunda en temel aşama, çaba göstermektir. 9 sınıf ingilizce kelimeleri sadece sınavdan geçerli not almak olarak değil de bize olan faydasına bakmak gerekmektedir.

9. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

9. Sınıf İngilizce 1. Ünite kelimeleri öğrenmesi ve telaffuz etmesi kolaydır. Çoğu öğrenci liseye yeni geçtiği ve alışma sürecinde olduğu için yer yer zorlanmaktadırlar fakat zamanla günlük yaşamlarında kullanmaktadırlar. 9. Sınıf İngilizce 1. Ünite kelimeleri şu şekildedir;

Afternoon: öğleden sonra

Board: tahta

Bookcase: kitaplık

Double: çift

Dustbin: çöp tenekesi

Excuse: mazeret

Favourite: favori

Homepage: anasayfa

Job: iş, meslek

Map: harita

Meet: karşılamak, tanışmak

Mistake: hata

Pen friend: mektup arkadaşı

Swap: değişmek, değiştirmek

Telaffuz etmesi ve ezberlemesi daha zor olan 9. Sınıf İngilizce 2. Ünite kelimeleri ise şu şekilde sıralanmaktadır;

Housewife: ev hanımı

Married: evli

Uncle: amca, dayı

Violet: menekşe, menekşe rengi

Kitten: kedi yavrusu

History: tarih, tarih dersi

Lovely: çok hoş, çok güzel

Trainers: spor ayakkabı

Adult: yetişkin

Bam: samanlık, ahır

Belong to: ait olmak

Air conditioner: klima

9. Sınıf İngilizce 8. Ünite Kelimeleri

HEALTH PROBLEMS

accident: kaza

allergies: alerji

asthma: astım

backache: sırt ağrısı

bleeding: kanama

breaking a body part: vücudun bir yerini kırma

broken leg: kırık bacak

burn: yanık

car accident: araba kazası

collapsed building: yıkılmış bina

cough: öksürük

cut finger: parmağını kesmek

dental problem: diş problemleri

diarrhea: ishal

earthquake: deprem

fainting: bayılma

fall down the stairs: merdivenlerden düşmek

fall off: düşmek

feel dizzy: başı dönmek

fire: yangın

food poisoning: gıda zehirlenmesi

have a backache: sırtı ağrımak

have a cold sweat: soğuk terlemek

have a cold: soğuk algınlığı

have a cough: öksürmek

have a fever: ateşi olmak

have a headache: başı ağrımak

have a nosebleed: burnu kanamak

have a sore throat: boğazı ağrımak

have a stomach ache: karnı ağrımak

have acne: sivilcesi olmak

have the flu: grip olmak

headache: başağrısı

heart attack: kalp krizi

heavy rains: şiddetli yağmurlar

high blood pressure: yüksek tansiyon

high fever: yüksek ateş

injured: yaralanmış

injury: yaralanma

lose consciousness: bilincini yitirmek

robbery: hırsızlık

runny nose: burnun akması

sore throat: boğaz ağrısı

sprain my ankle: ayağını burkmak

sprained wrist: bilek burkulması

stomach-ache: karın ağrısı

the flu: grip

toothache: diş ağrısı

vomiting: kusma

9. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri