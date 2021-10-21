9. Sınıf İngilizce konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf İngilizce konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem) e1

Tüm dünyada ortak dillerden biri olan İngilizce tüm eğitim-öğretim kurumlarında da verilen zorunlu derslerden biridir. Kimi öğrencinin çok zevk aldığı kimininse korkulu rüyası olan İngilizce dersi özellikle 9. Sınıf öğrencilerine geniş perspektifte işlenen konular sayesinde temel almalarına yardımcı olmaktadır. İşte, 9. Sınıf İngilizce konuları ve müfredatı…
9. SINIF İNGİLİZCE KONULARI VE MÜFREDATI
MEB 2021-2022 öğretim yılı için belirlenen İngilizce dersi konuları 10 ünite içerisinde ele alınmaktadır. 9. Sınıf İngilizce konuları şu şekildedir:
9. SINIF 1. DÖNEM İNGİLİZCE KONULARI
1. Studying Abroad (Yurt dışında Eğitim)
- Meeting new people and introducing oneself and family members (Yeni insanlarla tanışmak, kendini ve aile üyelerini tanıtmak (
- Talking about possessions ( Sahip oldukların hakkında konuşmak)
- Asking for and giving directions ( Yol tarifi istemek ve vermek)
2. My Environment (Benim Çevrem)
- Talking about locations of things (Nesnelerin konumu hakkında konuşmak)
- Asking about and describing the neighborhood (Mahalleyi sorma ve tarif etmek )
- Making comparisons ( Karşılaştırma yapmak)
3. Movies (Filmler)
- Talking about likes/ dislikes, hobbies and free time activities (Sevilen ve sevilmeyen şeyler, hobiler ve boş zaman etkinlikleri hakkında konuşmak)
- Expressing opinions ( Fikirleri ifade etmek)
- Making preferences ( Tercih yapmak)
- Asking about and telling the time and date ( Saat ve tarih hakkında soru sorma ve söyleme)
- Inviting and refusing/accepting an invitation ( Davet etme, daveti kabul etme ve reddetme)
4. Human in Nature (Doğada İnsan)
- Describing daily routines ( Günlük rutinleri belirleme)
- Talking about abilities ( Beceriler hakkında konuşmak)
- Talking about frequencies of activities ( Faaliyetlerin sıklığı hakkında konuşmak)
5. Inspirational People (İlham Veren İnsanlar)
- Asking about and describing people's 8appearances and characters (İnsanların görünüşlerini ve karakterlerini sormak, açıklamak)
- Comparing characteristics and appearances (Özelliklerin ve görünüşlerin karşılaştırılması)
- Expressing opinions (Agreeing, disagreeing, etc…) (Fikir beyan etme (Katılmak, katılmamak vb.))
- Talking about current activities ( Mevcut faaliyetler hakkında konuşmak)
9. SINIF 2. DÖNEM İNGİLİZCE KONULARI
6. Bridging Cultures (Kültürler Köprüsü)
- Asking about and describing cities( Şehirler hakkında soru sorma ve açıklama)
- Identifying cultural differences (Kültürel farklılıkları belirleme)
- Talking about travel and tourism (Seyahat ve turizm hakkında konuşmak )
- Ordering food ( Yemek sipariş etmek)
7. World Heritage (Dünya Mirası)
- Talking about past events (Geçmiş olaylar hakkında konuşmak)
- Making inquiries ( Sorgulama yapmak)
- Asking and answering questions in an interview ( Röportajda soru sorma ve cevaplama)
8. Emergency And Health Problems (Acil ve Sağlık Problemleri)
- Asking for and giving advice (Tavsiye istemek ve vermek)
- Giving and understanding simple instructions in case of emergency (Acil durumlarda basit talimat vermek ve anlamak)
- Talking about something that has happened recently (Son zamanlarda olan bir şey hakkında konuşmak)
- Expressing obligations and prohibitions (Sorumlulukları ve yasakları ifade etmek)
9. Invitations And Celebrations (Davet ve Kutlamalar)
- Asking for and giving suggestions (Öneri istemek ve vermek)
- Doing shopping / Alışveriş yapmak Making requests (İstekte bulunmak )
- Talking about future plans (Gelecek planları hakkında konuşmak)
- Making and answering phone calls ( Telefon görüşmeleri yapma ve cevaplama)
10. Television And Social Media (Televizyon ve Sosyal Medya)
- Making predictions about the future (Gelecek ile ilgili tahminlerde bulunmak)
- Asking for and giving an opinion (an agreement, disagreement, etc…) (Görüş istemek ve vermek (anlaşma, anlaşmazlık vb.))
- Interrupting someone in a conversation (Bir konuşmada birinin sözünü kesmek)
- Gaining time in a conversation ( Bir konuşmada zaman kazanmak)