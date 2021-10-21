Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:19

9. Sınıf İngilizce konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf İngilizce konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem) e1

İlkokuldan itibaren müfredatta olan İngilizce dersi pek çok öğrenci tarafından korkulan ve ön yargı ile başlanılan derslerdendir. Yoğun gramer ve kelime eğitimi verilen derste yazma ve konuşma gibi etkinlikler de yapılmaktadır. Peki, MEB 2021-2022 9.Sınıf İngilizce konuları nelerdir?