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Haberler Eğitim Haberleri 9. Sınıf Kimya konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf Kimya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:25 Son Güncelleme: 21.10.2021 11:25

9. Sınıf Kimya konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf Kimya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

9. Sınıf Kimya konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf Kimya konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

İlkokul yıllarında aldığımız fen bilgisi derslerinin devamı lise 9. Sınıfta fizik, kimya ve biyoloji dersleri altında derinlemesine anlatılır. Kimya dersi de 9. Sınıf ve ardından sayısal bölümde okumak isteyen öğrencilerin alması gereken derslerden biridir. Kimya dersi de fizik kadar olmasa da birçok öğrencinin ilk etapta zorlanabildiği dersler arasındadır. Peki, 9. Sınıf kimya konuları ve müfredatı nelerdir?

Kimya; maddenin yapısını, özelliklerini, birleşimini, etkileşimlerini, tepkimelerini araştıran ve uygulayan bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Sayısal alana geçişin en önemli derslerinden olan kimya özellikle 9. Sınıfta alınan bilgiler üzerine temel oluşturularak ilerlenen bir derstir.

9. SINIF KİMYA KONULARI VE MÜFREDAT

9. sınıfta iki dönem boyunca işlenen ve müfredatta olan derslerden biri de kimyadır. MEB her yıl tüm derslere dair müfredatları belirlemektedir. Bu yıl da MEB'in 2021-2022 eğitim-öğretim süresince belirlediği 9. Sınıf kimya konuları 5 ünite içerisinde toplanmaktadır. 9. Sınıf kimya konuları şu şekildedir:

9. SINIF 1. DÖNEM KİMYA KONULARI

1. Kimya Bilimi

  • Simyadan Kimyaya
  • Kimya Disiplinleri
  • Kimyacıların Çalışma Alanları
  • Kimyanın Sembolik Dili
  • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

2. Atom ve Periyodik Sistem

  • Atom Modelleri
  • Atomun Yapısı
  • Periyodik Sistem

3. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

  • Kimyasal Türler
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

9. SINIF 2.DÖNEM KİMYA KONULARI

3. Üniteye ait konular 1. ve 2. Dönem içerisinde ikiye ayrılarak verilmektedir.

3. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

  • Güçlü Etkileşimler
  • İyonik Bağların Oluşumu
  • Kovalent Bağların Oluşumu
  • Zayıf Etkileşimler
  • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

4. Maddenin Halleri

  • Maddenin Fiziksel Halleri
  • Katılar
  • Sıvılar
  • Gazlar
  • Plazma

5. Doğa ve Kimya

  • Su ve Hayat
  • Çevre Kimyası

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9. Sınıf Kimya konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf Kimya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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