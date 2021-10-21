9. Sınıf Kimya konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf Kimya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Kimya; maddenin yapısını, özelliklerini, birleşimini, etkileşimlerini, tepkimelerini araştıran ve uygulayan bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Sayısal alana geçişin en önemli derslerinden olan kimya özellikle 9. Sınıfta alınan bilgiler üzerine temel oluşturularak ilerlenen bir derstir.

9. SINIF KİMYA KONULARI VE MÜFREDAT

9. sınıfta iki dönem boyunca işlenen ve müfredatta olan derslerden biri de kimyadır. MEB her yıl tüm derslere dair müfredatları belirlemektedir. Bu yıl da MEB'in 2021-2022 eğitim-öğretim süresince belirlediği 9. Sınıf kimya konuları 5 ünite içerisinde toplanmaktadır. 9. Sınıf kimya konuları şu şekildedir:

9. SINIF 1. DÖNEM KİMYA KONULARI

1. Kimya Bilimi

Simyadan Kimyaya

Kimya Disiplinleri

Kimyacıların Çalışma Alanları

Kimyanın Sembolik Dili

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

2. Atom ve Periyodik Sistem

Atom Modelleri

Atomun Yapısı

Periyodik Sistem

3. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kimyasal Türler

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

9. SINIF 2.DÖNEM KİMYA KONULARI

3. Üniteye ait konular 1. ve 2. Dönem içerisinde ikiye ayrılarak verilmektedir.

3. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Güçlü Etkileşimler

İyonik Bağların Oluşumu

Kovalent Bağların Oluşumu

Zayıf Etkileşimler

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

4. Maddenin Halleri

Maddenin Fiziksel Halleri

Katılar

Sıvılar

Gazlar

Plazma

5. Doğa ve Kimya