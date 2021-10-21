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Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:46 Son Güncelleme: 21.10.2021 10:46

9. sınıf matematik konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

9. sınıf matematik konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf matematik konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

Özellikle liseye yeni başlayacak öğrenciler için müfredat önemli bir konudur. Hemen hemen her öğrenci yeni eğitim-öğretim yılında hangi konulardan sorumlu olacağını bilmek ister. 9. sınıf matematik müfredat konuları sadece liseye yeni başlayanlar için değil ÖSYM’nin yapmış olduğu pek çok sınava girecek tüm öğrenciler için de merak konusudur. Peki, 2021-2022 9. sınıf matematik konuları nedir?

Matematik birçok öğrencinin sevdiği, yatkın olduğu bir alan iken birçok öğrencinin de korkulu rüyalarından biridir. Özellikle 9. sınıf matematik konuları temel atma açısından oldukça önem arz etmektedir. İşte, MEB'in 2021-2022 9. Sınıf matematik konuları ve müfredatı…

9. SINIF DERSLERİ

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Matematik
  • Coğrafya
  • Tarih
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • Fizik
  • Kimya
  • Biyoloji
  • Yabancı Dil
  • Görsel Sanatlar
  • Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

9. SINIF MATEMATİK KONULARI

Öğrencilerin yıl içerisindeki ders müfredatları MEB tarafından hazırlanmaktadır. Buna göre 2021-2022 Eğitim- Öğretim yılı içerisinde 9. Sınıf öğrencilerinin matematik konuları şu şekilde belirlenmiştir:

9. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

1. Mantık

  • Önerme
  • Bileşik Önerme
  • Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme
  • Her ve Bazı Niceleyicileri
  • Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları

2. Kümeler

  • Kümelerde Temel Kavramlar
  • Alt Küme İki Kümenin Eşitliği
  • Kümelerde İşlemler
  • Kümelerde Birleşim, Kesişim, Fark ve Tümleme
  • Küme İşlemleri ile Problem Çözümü
  • İki Kümenin Kartezyen Çarpımı

3. Denklemler ve Eşitsizlikler

  • Sayı Kümeleri
  • Bölünebilme Kuralları
  • EBOB EKOK
  • Gerçek Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar

9.SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

MEB tarafından belirlenen 2. dönem matematik konuları şöyledir:

1. Denklem ve Eşitsizlikler

  • Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
  • Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı
  • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler
  • Mutlak Değer İçeren Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler
  • Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
  • Üslü İfadeler ve Denklemler
  • Köklü İfadeler ve Denklemler
  • Oran ve Orantı
  • Denklemler ve Eşitsizlikler ile ilgili Problemler

2. Üçgenler

  • Üçgende Açı Üçgende
  • Açı Kenar Bağıntısı
  • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
  • Üçgende İç ve Dış Açıortay
  • Üçgende Kenarortay
  • Üçgende Kenar Orta Dikmeleri
  • Dik Üçgen ve Trigonometri
  • Üçgenin Alanı

3. Veri

  • Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
  • Verilerin Grafikle Gösterilmesi

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9. sınıf matematik konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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