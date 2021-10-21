9. sınıf matematik konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Matematik birçok öğrencinin sevdiği, yatkın olduğu bir alan iken birçok öğrencinin de korkulu rüyalarından biridir. Özellikle 9. sınıf matematik konuları temel atma açısından oldukça önem arz etmektedir. İşte, MEB'in 2021-2022 9. Sınıf matematik konuları ve müfredatı…

9. SINIF DERSLERİ

Türk Dili ve Edebiyatı

Matematik

Coğrafya

Tarih

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Fizik

Kimya

Biyoloji

Yabancı Dil

Görsel Sanatlar

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

9. SINIF MATEMATİK KONULARI

Öğrencilerin yıl içerisindeki ders müfredatları MEB tarafından hazırlanmaktadır. Buna göre 2021-2022 Eğitim- Öğretim yılı içerisinde 9. Sınıf öğrencilerinin matematik konuları şu şekilde belirlenmiştir:

9. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

1. Mantık

Önerme

Bileşik Önerme

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme

Her ve Bazı Niceleyicileri

Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları

2. Kümeler

Kümelerde Temel Kavramlar

Alt Küme İki Kümenin Eşitliği

Kümelerde İşlemler

Kümelerde Birleşim, Kesişim, Fark ve Tümleme

Küme İşlemleri ile Problem Çözümü

İki Kümenin Kartezyen Çarpımı

3. Denklemler ve Eşitsizlikler

Sayı Kümeleri

Bölünebilme Kuralları

EBOB EKOK

Gerçek Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar

9.SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

MEB tarafından belirlenen 2. dönem matematik konuları şöyledir:

1. Denklem ve Eşitsizlikler

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler

Mutlak Değer İçeren Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler

Üslü İfadeler ve Denklemler

Köklü İfadeler ve Denklemler

Oran ve Orantı

Denklemler ve Eşitsizlikler ile ilgili Problemler

2. Üçgenler

Üçgende Açı Üçgende

Açı Kenar Bağıntısı

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

Üçgende İç ve Dış Açıortay

Üçgende Kenarortay

Üçgende Kenar Orta Dikmeleri

Dik Üçgen ve Trigonometri

Üçgenin Alanı

3. Veri