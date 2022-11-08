9. Sınıf Matematik Konuları - MEB Lise 1 - 9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

9. sınıf Matematik konuları lise 1 öğrencisinin diğer yıllardaki matematik konu seviyesine hazırlamaktadır. Dolayısıyla 9. sınıf Matematik müfredatı meb bu yönde bir yol izlemiştir. Genellikle TYT konularını içeren bu yıl için yani lise 1 matematik programı için geometride yer alan üçgeni de baz aldığından söz edilebilir. Her iki dönemde de farklı konular olduğu gibi bir konunun devamı da söz konusudur. Konu ve içerik bakımından dolu dolu olan iki dönem 9. sınıf 1. ve 2. dönem matematik müfredatı şeklinde öğrencilere gösterilmektedir.

9. Sınıf Matematik Konuları

İlkokul, ortaokul ve hatta lise dahil olmak üzere her yıl Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yeni müfredat ve program yayımlanmaktadır. Bu her ders için geçerlidir. 2022 2023 eğitim öğretim yılında da yine aynı şekilde yeni müfredatlar yayınlanmıştır. 9. sınıf matematik konuları da yeni eğitim öğretim yılında hazırlanarak öğrencilere sunulmuştur. Yükseköğretim Kurumları Sınavında özellikle sayısal ve eşit ağırlık alanlarından sınava girecek öğrenciler için 9. sınıf matematik konuları muhakkak çalışılması gereken konulardır. İki dönemde de toplamda 5 konu bulunmaktadır. Konular sırasıyla mantık, kümeler, denklemler ve eşitsizlikler, üçgenler ve verilerdir. Denklemler ve eşitsizlikler iki dönemde yer almaktadır. Fakat konu başlığının alt başlıkları farklı içeriklerden oluşmaktadır.

9. Sınıf 1. Dönem Matematik Ders Kitabı Müfredatı

Matematik dersi her bir öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca karşısına çıkılan ve genellikle zor olarak nitelendirilen bir ders olmuştur. 9. sınıfın altında olan sınıflarda matematik seviyeleri, öğrencilerde bir temel oluşturma gayesi gütmektedir. 9. sınıf matematik konuları bu temellerin üzerine paralel olan ve bir üst seviyede olan içeriklerden oluşmaktadır. 9. sınıf 1. ve 2. döneminde de 3'er ünite vardır ve bu 3'er ünite altından birden fazla konu başlığı yer almaktadır. Ayrıca sadece denklemler ve eşitsizlikler konusu iki döneme ayrılıp farklı içeriklerle öğrencilere gösterilmektedir. 9. sınıf 1. dönem matematik ders kitabı müfredatı sırasıyla şöyledir:

1.Ünite-Mantık

- Önerme

- Bileşik Önerme

- Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme

- Her ve Bazı Niceleyicileri

- Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları

2.Ünite-Kümeler

- Kümelerde Temel Kavramlar

- Alt Küme

- İki Kümenin Eşitliği

- Kümelerde İşlemler

- Kümelerde Birleşim, Kesişim, Fark ve Tümleme

- Küme İşlemleri ile Problem Çözümü

- İki Kümenin Kartezyen Çarpımı

3.Ünite-Denklemler ve Eşitsizlikler

- Sayı Kümeleri

- Bölünebilme Kuralları

- EBOB EKOK

- Gerçek Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar

9. Sınıf 2. Dönem Matematik Ders Kitabı Müfredatı

9. Sınıf 1. Dönem Matematik Ders Kitabı Müfredatı üçüncü ünitenin konu başlığından devam etmektedir. İkinci dönemde farklı konu başlıkları ve içerikleri yer almaktadır. 9. sınıf 2. dönem matematik ders kitabı müfredatı sırasıyla şöyledir:

3.Ünite-Denklemler ve Eşitsizlikler

- Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

- Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı

- Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler

- Mutlak Değer İçeren Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler

- Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler

- Üslü İfadeler ve Denklemler

- Köklü İfadeler ve Denklemler

- Oran ve Orantı

- Denklemler, Eşitsizlikler ile İlgili Problemler

4.Ünite-Üçgenler

- Üçgende Açı

- Üçgende Açı Kenar Bağlantısı

- Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

- Üçgende İç ve Dış Açıortay

- Üçgende Kenar Ortay

- Üçgende Kenar Orta Dikmeleri

- Dik Üçgen ve Trigonometri

- Üçgenin Alanı

5.Ünite-Veri

- Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

- Verilerin Grafikle Gösterilmesi