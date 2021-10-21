9. Sınıf Tarih konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf Tarih konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

MEB tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı için yeniden düzenlenen tarih dersi 9. Sınıfta işlenen konular sayesinde geniş bir zamanda yolculuk yapmaya yardımcı olmaktadır. İşte MEB tarafından hazırlanan güncel 9.sınıf tarih konuları…
9. SINIF TARİH KONULARI VE MÜFREDATI
Tarih dersi 9. Sınıfta 2 dönem boyunca toplamda 6 farklı ünite içerisinde konular işlenmektedir. 2021-2022 tarih dersi konuları şu şekildedir:
9. SINIF 1. DÖNEM TARİH DERSİ KONULARI
1. Tarih ve Zaman
- Tarih Bilimi
- Neden Tarih Öğreniyoruz?
- Tarihe Nereden Bakılmalı?
- Zaman ve İnsan
2. İnsanlığın İlk Dönemleri
- İnsanlığın İlk Dönemleri
- Tarih Öncesinde Sözlü Kültür
- Yazının İcadı ve Önemi
- Kadim Dünyada Bilimler
- İlk Çağ Medeniyetleri
- İnsan ve Çevre
- İlk Çağ'da Göçler
- İlk Çağ'ın Tüccar Kavimleri
- Devletler Doğuyor
- İlk Çağ'da Hukuk
3. Orta Çağ'da Dünya
- Orta Çağ'da Devlet ve Toplum
- Orta Çağ'da Ekonomi
- Orta Çağ'da Askeri Organizasyonlar
- Orta Çağ'da Hukuk
9. SINIF 2. DÖNEM TARİH KONULARI
4. İlk ve Orta Çağlar'da Türk Dünyası
- Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı
- İç Asya'da Kurulan Türk Devletleri
- İlk Türk Devletlerine Güç ve Yönetim Yapısı
- İç Asya'da Hayat
- Türk Göçleri
- Ordu - Millet: Türkler
- Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
- Diğer Türk Toplulukları
- Türkler ve Komşuları
5. İslam Medeniyetinin Doğuşu
- İslamiyet'in Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu
- Hz. Muhammed ve İslamiyet
- Dört Halife Dönemi
- Halifelik Saltanata Dönüşüyor
- Abbasiler
- Mısır'da Kurulan Türk Devletleri
- İslam Medeniyetinde İlim ve Sanat Hayatı
6. Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
- Türk İslam Tarihindeki Başlıca Siyasi Gelişmeler
- Türklerin İslamiyet'i Kabulü
- İlk Müslüman Türk Devletleri
- Türk ve İslam Tarihinde Oğuz Türkleri
- Büyük Selçuklu Devleti'nde Yönetim ve Toplum Yapısı
- Büyük Selçuklu Kültür ve Medeniyeti