9. Sınıf Tarih konuları - MEB 2021-2022 9. sınıf Tarih konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

MEB tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı için yeniden düzenlenen tarih dersi 9. Sınıfta işlenen konular sayesinde geniş bir zamanda yolculuk yapmaya yardımcı olmaktadır. İşte MEB tarafından hazırlanan güncel 9.sınıf tarih konuları…

9. SINIF TARİH KONULARI VE MÜFREDATI

Tarih dersi 9. Sınıfta 2 dönem boyunca toplamda 6 farklı ünite içerisinde konular işlenmektedir. 2021-2022 tarih dersi konuları şu şekildedir:

9. SINIF 1. DÖNEM TARİH DERSİ KONULARI

1. Tarih ve Zaman

Tarih Bilimi

Neden Tarih Öğreniyoruz?

Tarihe Nereden Bakılmalı?

Zaman ve İnsan

2. İnsanlığın İlk Dönemleri

İnsanlığın İlk Dönemleri

Tarih Öncesinde Sözlü Kültür

Yazının İcadı ve Önemi

Kadim Dünyada Bilimler

İlk Çağ Medeniyetleri

İnsan ve Çevre

İlk Çağ'da Göçler

İlk Çağ'ın Tüccar Kavimleri

Devletler Doğuyor

İlk Çağ'da Hukuk

3. Orta Çağ'da Dünya

Orta Çağ'da Devlet ve Toplum

Orta Çağ'da Ekonomi

Orta Çağ'da Askeri Organizasyonlar

Orta Çağ'da Hukuk

9. SINIF 2. DÖNEM TARİH KONULARI

4. İlk ve Orta Çağlar'da Türk Dünyası

Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı

İç Asya'da Kurulan Türk Devletleri

İlk Türk Devletlerine Güç ve Yönetim Yapısı

İç Asya'da Hayat

Türk Göçleri

Ordu - Millet: Türkler

Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti

Diğer Türk Toplulukları

Türkler ve Komşuları

5. İslam Medeniyetinin Doğuşu

İslamiyet'in Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu

Hz. Muhammed ve İslamiyet

Dört Halife Dönemi

Halifelik Saltanata Dönüşüyor

Abbasiler

Mısır'da Kurulan Türk Devletleri

İslam Medeniyetinde İlim ve Sanat Hayatı

6. Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri