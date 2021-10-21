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Haberler Eğitim Haberleri 9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Konuları - MEB 2021-2022 9. Sınıf Edebiyat Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem) E1
Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:10

9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Konuları - MEB 2021-2022 9. Sınıf Edebiyat Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem) E1

9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Konuları - MEB 2021-2022 9. Sınıf Edebiyat Konuları Ve Müfredatı 1. Ve 2. Dönem E1

İlkokulda Türkçe ile başladığımız dersler lisede Türk Dili ve Edebiyatı adı altında işlenmeye devam etmektedir. Hem Türkçe dilbilgisi hem de Türk Edebiyatı’nın birlikte işlendiği ders geniş içerik ve müfredata sahiptir. Sözel, eşit ağırlık ve sayısal tüm derslerin başını çeken Türk Dili ve Edebiyatı 9. Sınıf başta olmak üzere tüm lise eğitimi boyunca devam etmektedir. Peki, MEB 2021-2022 9. Sınıf Edebiyat konuları nelerdir?

Türkçe dilinin ve dilbilgisinin derinlemesine öğrenildiği bu ders bazen dilbilgisi konularında zorlanılsa da pek çok öğrenci tarafından sevilen dersler arasındadır. 7 ünite altında anlatılan 9. Sınıf edebiyat konuları geniş konular ve dört yılda görülecek derslere genel bir giriş olarak ele alınmıştır.

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI VE MÜFREDATI

MEB tarafından 7 ünite içerisinde temellendirilen Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 2021-2022 müfredatı şu şekildedir:

9. SINIF 1. DÖNEM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI

1. İletişim ve Dil

  • Edebiyat Nedir?
  • Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi
  • Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi
  • Metinlerin Sınıflandırılması
  • İletişim Nedir?
  • İletişim Öğeleri
  • Gösterge Çeşitleri
  • Düşünceyi Geliştirme Yolları
  • Dil Nedir?
  • Dilin İşlevleri
  • Dil-Kültür İlişkisi
  • Dilin Kullanımından Doğan Türler

2. Hikaye

  • Hikaye Nedir?
  • Hikaye Türleri
  • Hikayenin Tarihsel Gelişimi
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
  • İsim

3. Şiir

  • Şiir Nedir?
  • Şiir Bilgisi
  • Şiir Türleri
  • Sıfat

4. Masal/ Fabl

  • Masal Nedir?
  • Fabl Nedir?
  • Dinleme Türleri ve Etkili Dinlemenin İlkeleri
  • Edat
  • Bağlaç
  • Ünlem

5. Roman

  • Roman Nedir?
  • Roman Türleri
  • Romanda Bakış Açıları
  • Romanın Yapı Unsurları
  • Zamir

9. SINIF 2. DÖNEM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI

6. Tiyatro

  • Tiyatro Nedir?
  • Tiyatronun Yapı Unsurları
  • Tiyatro Terimleri
  • Geleneksel Türk Tiyatrosu
  • Zarf

7. Biyografi/Otobiyografi

  • Biyografi
  • Otobiyografi
  • CV / Öz Geçmiş
  • Mektup Nedir?
  • Mektup Türleri
  • Dilekçe Nedir?
  • Tutanak Nedir?
  • Fiil

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9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Konuları - MEB 2021-2022 9. Sınıf Edebiyat Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem) E1
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