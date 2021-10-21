9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Konuları - MEB 2021-2022 9. Sınıf Edebiyat Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem) E1

Türkçe dilinin ve dilbilgisinin derinlemesine öğrenildiği bu ders bazen dilbilgisi konularında zorlanılsa da pek çok öğrenci tarafından sevilen dersler arasındadır. 7 ünite altında anlatılan 9. Sınıf edebiyat konuları geniş konular ve dört yılda görülecek derslere genel bir giriş olarak ele alınmıştır.

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI VE MÜFREDATI

MEB tarafından 7 ünite içerisinde temellendirilen Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 2021-2022 müfredatı şu şekildedir:

9. SINIF 1. DÖNEM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI

1. İletişim ve Dil

Edebiyat Nedir?

Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi

Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi

Metinlerin Sınıflandırılması

İletişim Nedir?

İletişim Öğeleri

Gösterge Çeşitleri

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Dil Nedir?

Dilin İşlevleri

Dil-Kültür İlişkisi

Dilin Kullanımından Doğan Türler

2. Hikaye

Hikaye Nedir?

Hikaye Türleri

Hikayenin Tarihsel Gelişimi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

İsim

3. Şiir

Şiir Nedir?

Şiir Bilgisi

Şiir Türleri

Sıfat

4. Masal/ Fabl

Masal Nedir?

Fabl Nedir?

Dinleme Türleri ve Etkili Dinlemenin İlkeleri

Edat

Bağlaç

Ünlem

5. Roman

Roman Nedir?

Roman Türleri

Romanda Bakış Açıları

Romanın Yapı Unsurları

Zamir

9. SINIF 2. DÖNEM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI

6. Tiyatro

Tiyatro Nedir?

Tiyatronun Yapı Unsurları

Tiyatro Terimleri

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Zarf

7. Biyografi/Otobiyografi