9 taş nasıl oynanır? Dokuz Taş oyun kuralları ve taktikleri

9 taş bir zeka oyunudur. Oyuncular sahip olduğu 9 taşı bazı kurallar çerçevesinde hareket ettirir ve diğer oyuncunun taşlarını yemeye çalışır. Günün istediğiniz saati dilediğiniz hemen hemen her yerde oynayabileceğiniz bir oyun olduğundan boş zamanınızı 9 taş oyunu ile hem eğlenceli hem de yararlı bir şekilde geçirebilirsiniz. Son dönemde özellikle yeni nesil bu oyunu ilgiye duymaya başladığından 9 taş nasıl oynanır? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Öyleyse 9 taş nasıl oynanır? Dokuz Taş oyun kuralları ve taktiklerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

9 TAŞ NASIL OYNANIR?

Dokuz Taş, farklı şekillerle çizilmiş olan bir tahtanın üzerinde oynanmaktadır. Oyun 2 kişi ile oynandığı gibi, iki oyuncunun da taşları birbirinden farklıdır. Genellikle kırmızı ve siyah taşlardan oluşmaktadırlar.

Oyuncular bu taşları tahtanın üzerinde dizer ve taşları hareket ettirirler. Oyuna kimin başlayacağı oyuncular arasında anlaşmaya bağlıdır. Oyunda ilk taşın konmasının ardından rakip oyuncunun kendi taşlarından birini koyması ile devam eder. Kendi taşını koyan oyuncudan sonra bu kez diğer oyuncuya bu sıra gelir. Oyuncular kendi taşlarını dizme aşamasında 3 adet aynı taşı yan yana getirmeyi hedefler. Taşlarını yan yana getirebilen oyuncu, rakibinin bir taşını oyun dışına çıkarma hakkına sahip olur. Taşların tümünün tahtaya dizilmesi ile kaydırarak oyun ilerlemeye devam eder. Aynı şekilde amaç; 3 adet taşı bir araya getirebilmektir.

9 TAŞ OYUN KURALLARI

Dokuz Taş oyununda bilinmesi gereken en önemli kural, dokunulan taşın hareket etmesidir. Böylelikle oyuncular yapacakları hamleleri önceden planlayarak hamlelerini tamamlayabilirler. 9 taş oyunun diğer kuralları aşağıda yer almaktadır;

Oyuncular ilk etapta sıra ile bir adet taşını tahtanın üzerine yerleştirmelidir.

Oyunun dışında kalan taşlar tahta üzerine dizilinceye kadar oyun bu şekilde devam eder.

3 adet taş dizildiğinde ise taşlara dokunulmazlık şansı doğar.

Oyunda bilinen önemli amaçlardan biri de karşı oyuncunun taşlarını 3 adet yan yana aynı renklerde dizilim gerçekleştirmek ve dışarı atmaktır.

2 adet taşı kalan oyuncu oyunu kaybetmektedir.

9 TAŞ TAKTİKLERİ

Oyunlarda kazanan olmak için olmazsa olmazlardan biri oyunun taktikleridir. Herkesin büyük bir ilgiyle oynayabileceği 9 taşta bilinmesi gereken en önemli taktiklerden biri taşları 3 adet yan yana gelecek biçimde dizmektir. Bununla birlikte rakibinizin 3 adet taşını yan yana dizebilmesini önlemek için taşları bu doğrultuda dizmek önem taşımaktadır. Oyundaki bu önemli taktikler rakibinizin taşlarını dışarı atma şansı ve kazanma şansı verir.