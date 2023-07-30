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Giriş Tarihi: 30.7.2023

9 üniversitemiz dünya liginde ilk 500’de

AA
9 üniversitemiz dünya liginde ilk 500’de
University Ranking by Academic Performance Labaratuvarı'nca (URAP), dünya genelinde 11 sıralama kuruluşu tarafından 2022'de açıklanan "dünyanın en iyi üniversiteleri" listeleri dikkate alınarak hazırlanan rapora göre, Türkiye'den 9 üniversite geçen yılki sıralamalarda ilk 500'e girdi. Bu üniversiteler ODTÜ, Hacettepe, İstanbul, İTÜ, Bilkent, Boğaziçi, Koç, Sabancı ve Çankaya üniversiteleri olarak listelendi. Ege, Koç, Dokuz Eylül, Yıldız Teknik, Erciyes üniversiteleri 9 sıralamaya; Atatürk, Marmara, Karadeniz Teknik, Bursa Uludağ, Sabancı, Süleyman Demirel, TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleri ise 8 sıralamaya girmeyi başardı.
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9 üniversitemiz dünya liginde ilk 500’de
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