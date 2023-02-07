90 Km Kaç Saat? Otobüsle, Uçakla ve Arabayla 90 Kilometre Kaç Saat Sürer?

Gideceği yol 90 kilometre olan kişiler, bu yolun kaç saat sürdüğünü önceden bilmek ve bu doğrultuda kendilerine uygun olan aracı seçmek isterler. Ancak gidilen 90 kilometrenin kaç saat süreceği yolcunun seçtiği vasıtaya göre değişiklik gösterir. Örnek olarak arabayla ya da uçakla gitmek arasında mutlaka bir zaman farkı olacaktır. Bu nedenle "90 kilometre arabayla kaç saat, yürüyerek ve otobüsle 90 km kaç saat sürer?" gibi sorular ortaya çıkar.

90 Km Kaç Saat?

Gidilecek olan 90 kilometre yolun kaç saat süreceği, yolun durumuna ve kullanılan araca bağlı olarak değişiklik gösterir. 90 kilometrenin kaç saat süreceği şu şekilde karşımıza çıkar:

Otobüsle: Otobüslerin saatteki ortalama hızı 50 kilometre olduğu kabul edilirse; otobüs ile gidilen 90 kilometre yol yaklaşık 1 saat 48 dakika sürecektir.

Uçakla: Normal bir yolcu uçağının saatteki hızı yaklaşık olarak 900 kilometre olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda uçakla 90 kilometre yol 6 dakika sürecektir. (Uçağın iniş ve kalkış süresi hariç.)

Arabayla: Bir arabanın saatteki hızını 60 kilometre olarak kabul edersek; araba ile gidilen 90 kilometre yaklaşık olarak 75 dakika yani 1 saat 15 dakika sürecektir.

Bisikletle: Bir bisikletin saatte ortalama hızını 15 kilometre kabul edersek; bisikletle gidilen 90 kilometre molasız, yaklaşık olarak 6 saat sürecektir.

Yukarıda verilen sürelerin hepsi ortalama bir zamanı göstermektedir. Bahsettiğimiz gibi bu süreler ortalamadır ve kişilere, yola göre değişiklik göstermektedir.