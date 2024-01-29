90 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir? 90 Sayısının Asal Çarpanları Kaç Tane?

Ortaöğretim matematik konularından biri de asal çarpanlardır. Sayıların asal olup olmadıklarını anlamak için asal çarpanlarına bakılması gerekir. 1 ve kendisinden başka sayılara tam olarak bölünemeyen ve 1'den büyük olan sayılara, asal sayı adı verilir. Asal sayılar içinde en küçüğü 2'dir ve ondan başka çift asal sayı da yoktur. Asal çarpanları bulmakla ilgilenenler için 90 sayısının asal çarpanları nelerdir ve kaç tane merak uyandırıcıdır.

90 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

Bir sayının asal çarpanlarını bulmak için kullanılan yöntemler arasında, sayının tüm çarpanlarını bulmak, bölen listesi çıkarmak ve çarpan ağacı oluşturmak bulunur. Ancak büyük sayılar için tüm çarpanları bulmak biraz uzun sürebilir. Bundan dolayı, bir bölen listesi veya çarpan ağacı oluşturulabilir. 90 sayısının asal çarpanları ise 2, 3, 3, 5'tir ve asal bir sayı değildir. Çünkü bir sayının asal olabilmesi için 1'den ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünememesi gerekir. Aşağıda 90 sayısının asal ve tüm çarpanları detaylı bir şekilde verilmiştir.

Açık Gösterim: 90 = 2 × 3 × 3 × 5

Üslü Gösterim: 90= 2 × 32 × 5

90 Sayısının Çarpanları veya Bölenleri:

90 /2,6,9,10,18,30

45 /3

15 /5

3 /3

1

90'ın Tüm Çarpanları: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90

90'ın Asal Çarpanları: 2,3 ve 5 'tir.

1'den 100'e kadar tüm asal sayılar ise şunlardır; 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97.