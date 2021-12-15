90 Sayısının Çarpanları Nelerdir? 90 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Çarpanlar bir sayıyı bölen diğer sayılar olarak kaba bir tabir ile ifade edilebilir. Her doğal sayısının en az iki adet böleni bulunmaktadır. Bunlar ise sayının kendisi ve 1 sayısıdır. 90 sayısını bölen, yani 90 sayısının çarpanı olarak ifade edilen sayıların adedi 12 dir. Ve bu çarpanlar arasına 1 ve 90 sayısı da dahildir.

Çarpan Ne Demektir?

Çarpanlar konusu matematiğin en zor konularından bir tanesi olarak karşımıza çıkan konular başında yer almaktadır. Bu nedenle hakkında sık sık araştırılma yapılmaktadır. Hakkında sık sık araştırılma yapılan konu olan çarpanlar konusunda en merak edilen sorulardan bir tanesi çarpan kelimesinin ne anlama geldiğidir. Çarpan kelimesinin anlamı karşımıza; pozitif bir tam sayının kendisini tam olarak bölen tüm pozitif tam sayılara o sayının böleni ya da çarpanı olarak çıkmaktadır.

90 Sayısının Çarpanları Nelerdir?

Sayıların çarpanları her zaman karşımıza çıkabilecek konular arasındadır. 90 sayısının 12 adet olan çarpanları ise küçükten büyüğe doğru şu şekilde sıralanmaktadır:

1

2

3

5

6

9

10

15

18

30

45

90

90 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

90 sayısının çarpanlarını bulmak için öncelikle yapacağımız işlem 2 den başlayarak 90 sayısından büyük bir sayı elde edinceğe dek doğal sayıların karesini almaktır. Bu işlem 90 sayısı için şu şekilde karşımıza çıkar:

2 2 = 4

3 2 = 9

42= 16

5 2 = 25

6 2 = 36

7 2 = 49

8 2 = 64

9 2 = 81

102= 100

Bu işlemleri yaparız 10 hariç ( çünkü 10 sayısının karesi olan 100, 90 sayısından büyüktür) diğer sayıları 90 sayısına böleriz. Bu işlem ise şu şekildedir:

90/1= 90

90/2= 45

90/3= 30

90/4= yoktur.

90/5= 18

90/6= 15

90/7= yoktur.

90/8= yoktur.

90/9= 10

Bu işlemlerden yola çıkarak 90 sayısının çarpanlarını şu şekilde yazarız: