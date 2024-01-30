91 Asal Sayı Mıdır? 91 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

1'den büyük olan tüm tam sayılar, ya asaldır ya da bunların çarpımlarından meydana gelir. Bir sayının asal çarpanını bulmak için tüm çarpanlarının listesi çıkarılmalıdır. Bu listeden asal olanlar seçilmelidir, ancak bunu bulmanın daha pratik yolları da bulunur. Farklı sayıların asal çarpanları aynı olabilir veya bir sayı tek bir asal çarpana sahip olabilir. 91 asal sayı mıdır ve asal çarpanları nelerdir matematikle ilgilenenler için ilgi çekicidir.

91 Asal Sayı Mıdır?

1'den 100'e kadar olan asal sayılara bakıldığında aralarında, "2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97'nin bulunduğu görülür. Bir asal sayı olmadığından dolayı sıralamada 91 yoktur. Bu sayının bölenleri, 7, 13 ve 91'dir. Asal çarpanlarına ise bölen listesi ile çarpan ağacı çıkarılarak ve sayının tüm çarpanları bulunarak ulaşılabilir. 91'in asal çarpanlarına ayrılmış hali şu şekilde gösterilir:

1.İlk olarak bölen listesi çıkarılır.

91/7

13/13

1

2.Ardından sağ taraftaki asal sayılar çarpılır ve 91'in asal çarpanlarına ayrılmış hali bulunur.

91= 7×13

3.Buradan da anlaşılacağı üzere 91 bir asal sayı değildir.

4.Çünkü 91 sayısı, 1'e ve kendisine kalansız olarak bölünmemektedir.

5.7'ye tam olarak bölünür ve sonuç 13 çıkar.

6.13 sayısı da 13'e tam bölünür ve 13 sayısı 13'e bölündüğünde ise sonuç 1 çıkar.

7.91'in asal çarpanları 7 ile 13'tür ve çarpanlarına şu şekilde ayrılır.

Açık gösterim: 91= 7×13

Üslü gösterim: 91= 7×13

8.91'in diğer çarpanları ise 1, 7, 13 ve 91'dir.