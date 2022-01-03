96’nın Asal Çarpanları Nelerdir? 96 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir doğal sayının çarpanlarını ve bu çarpanların asal olanlarını bulmak oldukça önemli ve gereklidir. Bu açıdan baktığımızda asal çarpanları bulmanın yöntemlerini öğrenmek gerekir. Asal çarpanlar bulunurken 3 temel yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları oldukça pratiktir. Ayrıca 96'nın 2 farklı asal çarpanı bulunmaktadır.

96 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir sayının asal çarpanlarını bulurken kullanılan 3 temel yöntem vardır. Bu yöntemleri uygulamadan önce bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekir. Yapılan tüm bu işlemler doğal sayılarla yapılmaktadır. Ayrıca bir sayının değerinin büyük olması, o sayının asal çarpan sayısının çok olmasına neden olmamaktadır. Asal sayılar, sadece 1'e ve kendisine bölünebilen yani çarpan sayısı sadece 2 olan sayılardır. Bu bilgiler ışığında 96'nın asal çarpanları şu 3 yöntem ile bulunur:

İlk yöntemde, 96 sayısının bütün çarpanları tespit edilir. Bu işlemin ardından çarpanlar incelenir ve asal olanları ayırt edilir. Sonuç olarak gerekli asal çarpanlar bulunulmuş olur.

İkinci yöntemde ise çarpan ağacı oluşturacağız. 96 sayısı en üste yazılır ve aşağı doğru oklarla çarpanlarına ayrılır. Çarpanlara ayırırken 96'yı bölen en küçük asal sayıdan başlanarak ayrılır. Bu şekilde devam edilen işlemler sonucu en altta 2 tane asal sayı kalır ve işlem durdurulur. Sonuçta çarpan ağacında kalan sayılar 96'nın asal çarpanlarıdır.

Üçüncü ve son yöntemde de 96'nın bölen listesi oluşturulur. 96 sayısının sağına aşağı doğru uzanan bir çizgi çekilir ve 96 sayısı bölünmeye başlanır. Yine bölmeye başlarken 96'yı bölen en küçük asaldan başlanır. Çizginin sağına asal bölenler yazılırken çizginin soluna bölüm sonucu oluşan sayı yazılır. En sonda çizginin solunda 1 sayısı elde edilir ve işlem tamamlanır. Sonuçta çizginin sağındaki asal sayılar, 96'nın asal çarpanlarıdır.

96 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

96 sayısının asal çarpanlarının öneminden bahsetmiştik. Bu bağlamda bu çarpanların nasıl bulunacağını da gösterdik. Sonuçta 96 sayısının asal çarpanları 2 ve 3 olarak bulunur. Ayrıca bu çarpanlarla birlikte 96 sayısının 12 tane çarpanı bulunmaktadır. Bunlara ek olarak 96 sayısı görüldüğü gibi asal değildir.