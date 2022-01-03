96’nın Asal Çarpanları Nelerdir? 96 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir doğal sayının çarpanlarını ve bu çarpanların asal olanlarını bulmak oldukça önemli ve gereklidir. Bu açıdan baktığımızda asal çarpanları bulmanın yöntemlerini öğrenmek gerekir. Asal çarpanlar bulunurken 3 temel yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları oldukça pratiktir. Ayrıca 96'nın 2 farklı asal çarpanı bulunmaktadır.
Bir sayının asal çarpanlarını bulurken kullanılan 3 temel yöntem vardır. Bu yöntemleri uygulamadan önce bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekir. Yapılan tüm bu işlemler doğal sayılarla yapılmaktadır. Ayrıca bir sayının değerinin büyük olması, o sayının asal çarpan sayısının çok olmasına neden olmamaktadır. Asal sayılar, sadece 1'e ve kendisine bölünebilen yani çarpan sayısı sadece 2 olan sayılardır. Bu bilgiler ışığında 96'nın asal çarpanları şu 3 yöntem ile bulunur:
96 sayısının asal çarpanlarının öneminden bahsetmiştik. Bu bağlamda bu çarpanların nasıl bulunacağını da gösterdik. Sonuçta 96 sayısının asal çarpanları 2 ve 3 olarak bulunur. Ayrıca bu çarpanlarla birlikte 96 sayısının 12 tane çarpanı bulunmaktadır. Bunlara ek olarak 96 sayısı görüldüğü gibi asal değildir.