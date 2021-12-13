96’nın Çarpanları Nelerdir? 96 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Matematiğin konularından bir tanesi olan çarpanlara ayırma konusu birçok öğrencinin karıştırdığı bir konudur. Bu konu hakkında öğrenilmesi gereken birkaç detaydan sonra öğrenciler kolay bir şekilde çarpanlara ayırma yapabileceklerdir. İşte o detaylar ve 96 sayısının çarpanları.

Bir Sayının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir sayının çarpanlarını bulmak için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en pratiği ve en kolayı çarpanları bulunacak sayıya dek, 2 sayısından başlayarak ardından gelen doğal sayıların karesi alınır. Daha sonra ise çarpanları bulunması istenilen sayı 2 sayısından başlanarak diğer sayılara bölünür ve bu sayede çarpanları bulunmuş olur.

Örnek için 21 sayısını ele alalım:

2 2 = 4

3 2 = 9

42= 16

Bu sayıları sıra ile 21 sayısına bölelim

21/1 = 21

21/2 = yok

21/3= 7

21/4= yok

Bu verilere göre 21 sayısının çarpanları karşımıza

1

3

7

21

Sayıları olarak çıkmaktadır.

96 Sayısının Çarpanları Nelerdir?

Matematikte ve günlük hayatımızda bize yardımcı olan konulardan bir tanesi çarpanlara ayırma konusudur. 96 sayısının çarpanları da öğrencilerin ve buna ihtiyacı olan kişiler tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır. 96 sayısının 12 adet çarpanı bulunmaktadır. 96 sayısının çarpanları şu şekildedir:

1

2

3

4

6

8

12

16

24

32

48

96

96 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Herhangi bir sayının çarpanlarını bulabilmek için 2 sayısından başlayarak sıra ile doğal sayıların karelerini alırız. Karelerini aldığımız sayıların sonuçları çarpanını bulmak istediğimiz sayıdan büyük olunca kare almayı bırakırız. Bu işlem 96 sayısı için şu şekildedir:

2 2 = 4

3 2 = 9

42= 16

5 2 = 25

6 2 = 36

7 2 = 49

8 2 = 64

9 2 = 81

102= 100 (10 sayısının karesi 96 sayısından büyük olduğu için bu sayıyı almayız)

Bu sayıları sıra ile 96 sayısına bölelim:

96/1= 96

96/2= 48

96/3= 32

96/4= 24

96/5= yok

96/6= 16

96/7= yok

96/8= 12

96/9= yok

Bu verilere göre 96 sayısının çarpanları;