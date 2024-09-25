Gelen ya da giden aramalarda görülen telefon kodları, çağrıların hangi ülkeden hangi ülkeye yapıldığını gösterir. Farklı ülkelerden yapılan çağrılar, kişilerin akıllarında çeşitli soru işaretlerine neden olabilir. Bu numaralardan biri de 971 olarak bilinir. 971 nerenin kodu, +971 neresi, hangi ülkeye ait sorularının yanıtının bilinmesi, gelen çağrının nereden olduğunu öğrenmek için önemlidir.



971 Nerenin Kodu?



Uluslararası telefon kodları, her ülkede vardır. 971 ile başlayan bu kod ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne aittir. Birleşik Arap Emirlikleri, Arap yarımadasında yer alan ve resmi dili Arapça olan bir ülkedir. Farklı ülkelerin birbirleri ile haberleşmesine yardımcı olan bu kod, Birleşik Arap Emirlikleri ile iletişim kurmak için kullanılır.



+971 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?



Gelişen teknoloji sayesinde ülkeler arasında iletişim kurmak oldukça kolaylaştı. Dünyanın bir ucunda olan kişi ile haberleşmek için pek çok yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden biri de telefonlardır. Telefonlaşmak için bulunan kodlar ile iletişim daha kolay hale gelmiştir. +971 kodlu numara ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne aittir.