9’un Katları Nelerdir? 100’e Kadar 9’un Katı Olan Sayılar Kaç Tane ve Nasıl Bulunur?

9'un katları ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız matematik kaynaklarında araştırma yapabilirsiniz. 9'un katı olan sayılar bilinerek bir kısım matematik işlemlerini yapmak daha kolay olacaktır. 9'un katları nasıl bulunur sorusu esasında çarpım tablosu ve bu tablonun 9 ile ilgili olan bölümünün devamıdır. Bu sayede 9'a bölme işleminin de daha kolay olduğunu göreceksiniz. 9 sayısının 100 den küçük kaç tane katı vardır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

9'un Katları

9'un katları, 9'dan başlayarak 9'ar 9'ar artan sayılara denir. Bu sayıların 90'a kadar olan kısmı çarpım tablosundan öğrenilebilir. Çarpım tablosunda her sayının 10'a kadar çarpılmış hali vardır. Bu tablonun devamı da 9'un katlarını öğrenmek adına önemlidir. Belli bir süre sonra sayının 9'un katı olup olmadığını otomatik olarak öğrenmiş olursunuz.

Herhangi bir sayının 9'un katı olup olmadığını anlamak esasında çok kolaydır. Çarpım tablosunda yer alan değerler, sayının 10 katına olan çarpımları kapsar. Bu tablonun üzerindeki değerler için pratik çarpma ve toplama kurallarını baz alabilirsiniz. 9'un katı olan bir sayının üzerine 10 ekleyip 1 sayısını çıkardığınızda kolay bir şekilde sayının 9 fazlasını bulabilirsiniz.

9'un Katları Nasıl Bulunur?

9'un katlarını bulmak ya da herhangi bir sayının 9'un katı olup olmadığını anlamak çok kolaydır. Kaç basamaklı olursa olsun bir sayının 9'un katı olduğunu anlamak için basamaklarındaki sayıların toplamına bakmanız gerekir. Bu toplam 9'un katı ise sayı da 9'un katı demektir. Bir örnek ile konuyu daha iyi anlamanızı sağlamak istiyoruz. Örneğin 198 sayısının 9'un katı olup olmadığını anlamak için sayı içindeki rakamların toplanması gerekir. 1+9+8=18'dir. 18 de 9'un 2 katı olduğundan kolay bir şekilde sorunun cevabını bulabilirsiniz.

Herhangi bir sayının 9'a bölümünden kalanın kaç olduğunu bulmak için de sayının rakamlarının toplamına bakmanız gerekir. Sayının rakamlarının toplamını 9'a böldüğünüzde kalan sayı, esas sayının 9'a bölümünden kalan sayı ile aynıdır. Bu konuyu da bir örnekle anlatabiliriz. Örneğin 199 sayısını ele alalım. Sayının rakamlarını topladığınızda 1+9+9=19 sayısı bulunur. 19 sayısının 9'a bölümünden kalan ise 1'dir. Doğal olarak 199 sayısının 9'a bölümünden kalan 1'dir.

Matematik derslerinde her sayının bölünebilme kuralı öğrencilere öğretilir. 9'a bölünebilme kuralı ile de birçok işlemin yapılması kolay olacaktır. Söz konusu kurallara hâkim olduğunuzda matematiğin daha kolay ve eğlenceli hale geldiğini göreceksiniz.