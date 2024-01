A Few A Little Farkı Nedir? A Few - A Little Arasındaki Fark Nedir, Hangi Durumlarda Kullanılır?

İngilizce ifadelerden olan a few "birkaç" anlamına gelirken a little ise "biraz" demektir. Bu kalıplar, çok değil ama yeteri kadar var veya oldukça az, neredeyse hiç yok ve yeterli oranda değil anlamında kullanılırlar. A few, sayı bildirirken a little ise miktarın ne olduğundan bahseder. Sayılabilen veya sayılamayan sözcükler ile birlikte kullanılan kalıplardan olan a few a little farkı nedir ve hangi durumlarda kullanılır mutlaka incelenmelidir.

A Few A Little Farkı Nedir?

İngilizce kalıplardan olan a few ile a little, sözcükleri miktar ve sayı bakımından nitelemek için kullanılırlar. Bu ikisi arasındaki farkın ne olduğunu anlayamamanın nedeni ise belirgin bir kuralın olmayışıdır. A little ifadesinin anlamına bakıldığında, "biraz" ve "küçük bir miktar" demek olduğu görülür. Nitelediği kelimenin miktar açısından az ama yeterli olduğunu söyler.

A few ise "birkaç" anlamında kullanılan bir ifadedir ve a little ile oldukça benzerdir. Ancak aralarındaki en önemli fark, a few sayılabilir isimlerle kullanılırken a little ise sayılamayan isimlerden önce gelir. İngilizcede sayılabilir isimler "countable", sayılamaz isimler ise "uncountable" olarak adlandırılır. A few ile a little ile ilgili örnek cümleler, aralarındaki farklılığı anlamaya yardımcı olabilir.

A little'a örnekler:

1.There is a little milk in the bowl. (Kasenin içinde biraz süt var.)

2.Would you like a little bit of birthday cake? (Biraz doğum günü pastası ister misin?)

3.His wife spread a little jam on a slice of bread. (Karısı bir dilim ekmeğe biraz reçel sürdü.)

A few'e örnekler:

1.Only a few people have been able to understand this book. (Sadece birkaç kişi bu kitabı anlayabildi.)

2.There are only a few student in the class who can solve this question. (Sınıfta bu soruyu çözebilecek yalnızca birkaç öğrenci var.)

3.Except for a few people, no one can afford to buy this expensive car. (Birkaç kişi dışında bu pahalı arabayı kimse satın alamaz.)