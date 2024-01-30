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Haberler Eğitim Haberleri A Few A Little Farkı Nedir? A Few - A Little Arasındaki Fark Nedir, Hangi Durumlarda Kullanılır?
Giriş Tarihi: 30.1.2024 14:45 Son Güncelleme: 30.1.2024 14:45

A Few A Little Farkı Nedir? A Few - A Little Arasındaki Fark Nedir, Hangi Durumlarda Kullanılır?

A few ile a little, miktar ve sayı belirten kalıplar arasında bulunur. Little pozitif azlık belirtirken iken few ise negatif çokluk bildirir. Bu ikisinden biri, saymanın mümkün olmadığı şeyleri belirtir. Diğeri ise sayılabilenlerin durumu hakkında bilgi verir. Nerelerde kullanıldığını öğrenmek isteyenlerin, a few a little arasındaki fark nedir ve hangi durumlarda kullanılır araştırmasında fayda vardır.

A Few A Little Farkı Nedir? A Few - A Little Arasındaki Fark Nedir, Hangi Durumlarda Kullanılır?

İngilizce ifadelerden olan a few "birkaç" anlamına gelirken a little ise "biraz" demektir. Bu kalıplar, çok değil ama yeteri kadar var veya oldukça az, neredeyse hiç yok ve yeterli oranda değil anlamında kullanılırlar. A few, sayı bildirirken a little ise miktarın ne olduğundan bahseder. Sayılabilen veya sayılamayan sözcükler ile birlikte kullanılan kalıplardan olan a few a little farkı nedir ve hangi durumlarda kullanılır mutlaka incelenmelidir.

A Few A Little Farkı Nedir?

İngilizce kalıplardan olan a few ile a little, sözcükleri miktar ve sayı bakımından nitelemek için kullanılırlar. Bu ikisi arasındaki farkın ne olduğunu anlayamamanın nedeni ise belirgin bir kuralın olmayışıdır. A little ifadesinin anlamına bakıldığında, "biraz" ve "küçük bir miktar" demek olduğu görülür. Nitelediği kelimenin miktar açısından az ama yeterli olduğunu söyler.

A few ise "birkaç" anlamında kullanılan bir ifadedir ve a little ile oldukça benzerdir. Ancak aralarındaki en önemli fark, a few sayılabilir isimlerle kullanılırken a little ise sayılamayan isimlerden önce gelir. İngilizcede sayılabilir isimler "countable", sayılamaz isimler ise "uncountable" olarak adlandırılır. A few ile a little ile ilgili örnek cümleler, aralarındaki farklılığı anlamaya yardımcı olabilir.

A little'a örnekler:

1.There is a little milk in the bowl. (Kasenin içinde biraz süt var.)

2.Would you like a little bit of birthday cake? (Biraz doğum günü pastası ister misin?)

3.His wife spread a little jam on a slice of bread. (Karısı bir dilim ekmeğe biraz reçel sürdü.)

A few'e örnekler:

1.Only a few people have been able to understand this book. (Sadece birkaç kişi bu kitabı anlayabildi.)

2.There are only a few student in the class who can solve this question. (Sınıfta bu soruyu çözebilecek yalnızca birkaç öğrenci var.)

3.Except for a few people, no one can afford to buy this expensive car. (Birkaç kişi dışında bu pahalı arabayı kimse satın alamaz.)

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A Few A Little Farkı Nedir? A Few - A Little Arasındaki Fark Nedir, Hangi Durumlarda Kullanılır?
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