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Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:57 Son Güncelleme: 31.10.2022 09:57

A İle Başlayan Bitki İsimleri - A Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

A İle Başlayan Bitki İsimleri - A Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Alfabemizin ilk sırasındaki harf olan a harfi dilimizde en sık kullanılan harflerden birisidir. A harfi ile başlayan ülkemizde ve dünya genelinde bulunan birçok bitki ismi vardır. Bu bitki isimlerini bilmek hem hafızamız hem de kelime dağarcığımız için fayda sağlar.

Doğada bulunan canlı türlerinden olan bitkiler, yeryüzünde her yerde bulunan canlılardır. Binlerce çeşit bitki isimlerinin arasından bazıları da a harfiyle başlayan isimlerdir. A harfi ile başlayan eşya bitki mi var mı? A harfi ile başlayan bitki isimleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

A Harfi İle Başlayan Bitki İsimleri

Yeryüzünün iklim örtüsünün başrolü olan çok sayıda bitki çeşidi ve hepsinin ayrı bir ismi vardır. Bu isimleri bilmek sınavlarda, bulmacalarda ve gündelik hayatta kolaylık sağlayacaktır. Bitki isimleri arasında a ile başlayan bitki isimlerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Aynısefa
  • Anason ( Doğu Akdeniz )
  • Aslan Pençesi ( Afrika, Asya ve Kuzey Amerika )
  • Avokado ( Güney Amerika )
  • Ayrık Otu ( Kuzey Yarım Küre )
  • Altın Otu ( Avrupa ve Doğu Anadolu )
  • Alıç ( Avrupa ve Batı Asya )
  • Adaçayı ( Akdeniz ve Ege )
  • Akdiken ( Güney Avrupa ve Anadolu )
  • At Kuyruğu ( Avustralya )
  • Ayva ( Avustralya hariç bütün ülkeler )

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