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Giriş Tarihi: 23.1.2024 09:21 Son Güncelleme: 23.1.2024 09:21

A İle Hayvan İsimleri - A Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Alfabemizin ilk sırasında yer alan a harfi hem bizim dilimizde hem de birçok kültürün dilinde en sık kullanılan neredeyse her kelimede bulunan bir harftir. A kelimesiyle başlayan birçok hayvan ismi vardır, dünya üzerinde yaşayan bu hayvanların ismini bilmek genel kültür ve hafıza dinçliği için oldukça faydalıdır.

A İle Hayvan İsimleri - A Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Yeryüzünde yüzlerce hayvan yaşamaktadır, bunların hepsinin ayrı bir ismi vardır, bu isimlerin bazıları a harfi ile başlayan isimlerdir ve bu isimler hatırı sayılır derecede fazladır. A harfi ile başlayan hayvan isimleri denince akıllara genelde at, ayı, aslan gibi hayvan isimleri gelir lakin a ile başlayan hayvan isimleri bunlarla sınırlı değildir. A harfi ile hayvan ismi var mı? A harfi ile başlayan hayvan isimleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip bir araya getirdik.

A Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

A harfi ile başlayan hayvan ismi oldukça fazladır hepsini akılda tutmayı kolaylaştırmak için baş harflerine göre öğrenmek kestirme yollardan birisidir. Bulmacalarda, sınavlarda ya da kelime oyunlarında karşımıza çıkabilecek a harfiyle başlayan hayvan isimlerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Aslan ( Afrika )
  • At ( Asya, Avrupa )
  • Ayı ( Avrupa, Asya, Amerika )
  • Ahtapot (Pasifik ve Hint Okyanusu )
  • Ağaçkakan ( Güney Amerika, Kuzey Afrika ve Asya )
  • Akbaba ( Afrika, Güney Asya )
  • Antilop ( Afrika, Kuzey Amerika )
  • Alabalık ( dünya genelinde tatlı sular )
  • Arı ( dünya geneli )
  • Atmaca ( Antarktika hariç bütün kıtalar )
  • Anaconda ( Güney Amerika )
  • Ayı balığı ( Kızıldeniz ve Hint Okyanusu )
  • Anadolu Parsı ( Doğu Anadolu )
  • Ankara Kedisi ( Türkiye )
  • Ateş Böceği ( dünya geneli )
  • Ağustos Böceği ( dünya geneli )

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A İle Hayvan İsimleri - A Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?
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