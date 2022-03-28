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Giriş Tarihi: 28.3.2022 14:10 Son Güncelleme: 28.3.2022 14:10

A Harfi İle Başlayan Şehir İsmi Var Mı? Türkiye’de A Harfiyle Başlayan Şehirler Ve A Harfiyle Başlayan Ülkeler Nelerdir?

A Harfi İle Başlayan Şehir İsmi Var Mı? Türkiye’de A Harfiyle Başlayan Şehirler Ve A Harfiyle Başlayan Ülkeler Nelerdir?

Alfabemizin ilk harfi olan A hem Türkçede hem de diğer dünya dillerinde en sık kullanılan sesli harflerden birisidir. Dünya genelinde A harfiyle başlayan ülke ve şehir isimleri epeyce mevcuttur. A harfi ile başlayan şehir isimleri nelerdir? A harfi ile başlayan ülke isimleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Sınavlarda, derslerde ve kelime oyunu benzeri bulmacalarda sıkça karşımıza çıkan ülke yada şehir isimlerini bilmek genel kültürümüzü zenginleştirmek adına oldukça faydalıdır. Dünya genelinde 200'ün üzerinde ülke, 2 milyonun üzerinde şehir mevcuttur ve bunların bazılarının isimleri A harfiyle başlayan isimlerdir. Ülkemizde ise A harfiyle başlayan birçok şehir ismi vardır bunların en başında tabi ki başkentimiz Ankara gelir. Peki, Türkiye'de ve diğer ülkelerde A harfiyle başlayan şehir isimleri nelerdir? İşte detaylar...

Türkiye'de Ve Diğer Ülkelerde A harfiyle başlayan şehir isimleri nelerdir?

Ülkemizde toplam 81 şehir vardır ve bunlardan 11 tanesi A harfiyle başlar. Bu şehirleri şöyle sıralayabiliriz;

  • Adana (Akdeniz Bölgesi)
  • Adıyaman ( Güney Doğu Anadolu Bölgesi)
  • Afyonkarahisar (Ege Bölgesi)
  • Ağrı (Doğu Anadolu Bölgesi)
  • Aksaray (İç Anadolu Bölgesi)
  • Ankara (İç Anadolu Bölgesi)
  • Antalya (Akdeniz Bölgesi)
  • Ardahan ( Doğu Anadolu Bölgesi)
  • Artvin (Karadeniz Bölgesi)
  • Aydın (Ege Bölgesi)

Ayrıca başka ülkelerde bulunan A harfiyle başlayan bazı şehir isimleri ise şunlardır;

  • Abu Dhabi (Birleşik Arap Emirlikleri)
  • Al Bayda (Libya )
  • Aldan ( Rusya)
  • Alexandra (Yeni Zelanda)
  • Abadan ( İran)
  • Ad Dammam (Suudi Arabistan)

A Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri Nelerdir?

Dünya genelinde A harfi ile başlayan ülke isimleri orta sıklıkta diyebiliriz, bu ülkeler ise şunlardır;

  • Almanya ( başkenti Berlin, 83 milyon nüfus)
  • Arnavutluk ( başkenti Tiran, 3 milyon nüfus)
  • Avusturya ( başkenti Viyana, 9 milyon nüfus)
  • Azerbaycan ( başkenti Bakü, 10 milyon nüfus)
  • Avustralya ( başkenti Sidney, 25 milyon nüfus)
  • Andorra ( başkenti Andorra la Vella, 77.000 nüfus)

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A Harfi İle Başlayan Şehir İsmi Var Mı? Türkiye’de A Harfiyle Başlayan Şehirler Ve A Harfiyle Başlayan Ülkeler Nelerdir?
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