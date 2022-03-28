A Harfi İle Başlayan Şehir İsmi Var Mı? Türkiye’de A Harfiyle Başlayan Şehirler Ve A Harfiyle Başlayan Ülkeler Nelerdir?

Sınavlarda, derslerde ve kelime oyunu benzeri bulmacalarda sıkça karşımıza çıkan ülke yada şehir isimlerini bilmek genel kültürümüzü zenginleştirmek adına oldukça faydalıdır. Dünya genelinde 200'ün üzerinde ülke, 2 milyonun üzerinde şehir mevcuttur ve bunların bazılarının isimleri A harfiyle başlayan isimlerdir. Ülkemizde ise A harfiyle başlayan birçok şehir ismi vardır bunların en başında tabi ki başkentimiz Ankara gelir. Peki, Türkiye'de ve diğer ülkelerde A harfiyle başlayan şehir isimleri nelerdir? İşte detaylar...
Ülkemizde toplam 81 şehir vardır ve bunlardan 11 tanesi A harfiyle başlar. Bu şehirleri şöyle sıralayabiliriz;
Ayrıca başka ülkelerde bulunan A harfiyle başlayan bazı şehir isimleri ise şunlardır;
Dünya genelinde A harfi ile başlayan ülke isimleri orta sıklıkta diyebiliriz, bu ülkeler ise şunlardır;