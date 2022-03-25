A İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? A Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

En sık kullanılan sesli harf A harfidir. Hem bizim dilimizde hem de yabancı dillerde hem cümle başında hem de cümle ortasında çok fazla kullanılır. Tabi bu durum A harfi ile başlayan her şeyi anında hatırlamamıza yardımcı olmasa da gördüğümüz eşyaların bazılarına hepimiz aşinayızdır.

A Harfi İle Eşya İsmi

Eşyalar günlük hayatımızın kurtarıcılarıdır. En ufak bir eşyadan kullandığımız en büyük eşyaya kadar günlük hayatımızı kolaylaştırırlar. Bir anda düşündüğümüz zaman hiçbirinin adını hatırlayamasak da aslında etrafımızda çok fazla A ile başlayan eşya ismi bulunmaktadır. işte A ile eşya isimlerinin listesi;