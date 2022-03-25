A İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? A Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

En sık kullanılan sesli harf A harfidir. Hem bizim dilimizde hem de yabancı dillerde hem cümle başında hem de cümle ortasında çok fazla kullanılır. Tabi bu durum A harfi ile başlayan her şeyi anında hatırlamamıza yardımcı olmasa da gördüğümüz eşyaların bazılarına hepimiz aşinayızdır.
A Harfi İle Eşya İsmi
Eşyalar günlük hayatımızın kurtarıcılarıdır. En ufak bir eşyadan kullandığımız en büyük eşyaya kadar günlük hayatımızı kolaylaştırırlar. Bir anda düşündüğümüz zaman hiçbirinin adını hatırlayamasak da aslında etrafımızda çok fazla A ile başlayan eşya ismi bulunmaktadır. işte A ile eşya isimlerinin listesi;
- Ampul: Elektrik akımı ile ışık veren bir tür eşya.
- Allık: Kadın makyaj malzemesi.
- Albüm: İçine fotoğraf konulan ciltli, kapaklı bir tür defter.
- Akü: Elektrik enerjisinin kimyasal enerji olarak depolandığı yer. Elektrik üretimine yardımcı eşya.
- Anemometre: Yel ölçer.
- Ansiklopedi: Birkaç ciltten oluşan içinde bilgi bulunduran kitap yığını. Yardımcı kaynak.
- Aplik: Duvar lambası.
- Anten: Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları yakalayarak ses ya da görüntüye dönüşmesine yardımcı olan cihaz.
- Askı: Üzerine herhangi bir şey asılan nesne.
- Ayna: Varlıkların ya da nesnelerin kendi yansımasını gördüğü cam.
- Ayakkabı: Ayağımızı dışarıdan koruyan, giyilebilir eşya.
- Atkı: Boyunluk.
- Abaküs: Boncuklu sayı sayma aleti.
- Afiş: bir şeyi duyurmak ya da göstermek için hazırlanan resimli ilan.
- Aynalı Dolap: Üzerinde ayna bulunan eşyaların ya da kıyafetlerin konulduğu kapaklı bölme.