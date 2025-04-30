A İle Başlayan Futbolcular Kimler? Yerli ve Yabancı A İle Başlayan Futbolcu İsimleri

Futbolseverlerin zihinlerinde bazı harfler, daha çok oyuncuyla ve daha çok başarı hikâyesiyle ilişkilidir. "A" harfi, bu anlamda oldukça geniş bir alana yayılır. Çünkü bu harfle başlayan oyuncular sadece nicelik açısından değil, nitelik açısından da önemli izler bırakmıştır. A ile başlayan futbolcular kimler sorusu oyuncuların döneme göre gruplanmasına da yardımcı olur. Yerli ve yabancı A ile başlayan futbolcu isimleri hem geçmiş hem günümüz futbolunu temsil ederler.

A İle Başlayan Futbolcular Kimler?

Futbol tarihinde "A" harfiyle başlayan futbolcular hem Türkiye'de hem dünyada unutulmaz performanslara imza atmış oyuncular arasında yer alır. Bu isimler, oynadıkları kulüplerdeki başarılarıyla, saha içindeki karakterleriyle ve futbolseverlerin belleğinde bıraktıkları izlerle dikkat çeker. Bazıları kulüp efsanesi olurken, bazıları millî takımda elde ettikleri başarılarla öne çıkmıştır. İşte bu harfle başlayan en tanınmış bazı futbolcular:

Arda Turan

Alex de Souza

Andrés Iniesta

Alessandro Del Piero

Ali Gültiken

Yerli ve Yabancı A İle Başlayan Futbolcu İsimleri

Yerli Futbolcular:

Ahmet Dursun

Aykut Kocaman

Alper Potuk

Ali Tandoğan

Abdülkadir Ömür

Yabancı Futbolcular: