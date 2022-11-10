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Giriş Tarihi: 10.11.2022 09:12 Son Güncelleme: 10.11.2022 09:12

A İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce A Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

A İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce A Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

A ile başlayan kelimeler nelerdir diye düşünüldüğünde akla pek çok kelime gelir. Dilimizde a harfi ile başlayan kelimeler arasında en çok rağbet görenler isimler oluyor. Ebeveyn adayları a ile başlayan erkek isimleri kız isimleri nelerdir; öğrenciler ise a ile başlayan ingilizce kelimeler nelerdir diye düşünüyor. Ayrıca Türkçe ve İngilizce a harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler sıklıkla merak ediliyor. Bu yazımızda a ile başlayan kelimeler ve a ile başlayan 5 harfli kelimeler hakkında detaylı inceleme hazırladık.

Alfabemizin ilk harfi olan a harfi hemen hemen her harfin içerisinde yer alıyor. Türkçenin yanı sıra a ile ingilizce kelimeler de dikkat çekiyor. Anne baba adayları a ile başlayan erkek isimleri kız isimleri hakkında araştırmalar yapıyor. İsim şehir gibi oyunlar nedeniyle a ile başlayan kelimeler ve a ile başlayan 5 harfli kelimeler ön plana çıkıyor. Peki a harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? Yazımızın devamında a ile başlayan kelimeler nelerdir, a ile başlayan ingilizce kelimeler, Türkçe ve İngilizce a harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler nelerdir sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

A ile Başlayan Kelimeler

Türkçede söylenişi güzel olan ve güzel hissettiren pek çok kelime bulunuyor. Bu kelimeler arasında a harfi ile başlayanlar da yer alıyor. Aşağıda a harfi ile başlayan güzel kelimeleri bulabilirsiniz:

  • Ahenk
  • Aksiseda
  • Akya
  • Afife
  • Andaç
  • Ardıç
  • Aysima
  • Asil
  • Aylı
  • Ayla

A ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Günümüzde a harfi ile başlayan pek çok kız ismi bulunuyor. Aşağıdaki listede a ile başlayan kız isimlerini ve anlamlarını bulabilirsiniz:

  • Ayça: Ay gibi parlak, aydınlık.
  • Alev: Yanan ışık veren maddelerin çeşitli şekillerde şeffaf dili, yalım, yalaz, alaz.
  • Açelya: Güzel ve kokusuz, çok çeşitli renklerde çiçek açan fundagillerden bir bitki.
  • Akasya: Küçük sıra yapraklı, süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç, salkım ağacı.
  • Arzu: İstek, özlem, dilek.
  • Ahu: Ceylan, karaca, güzel ve zarif kadın
  • Arya: Operada sanatçının orkestra ile söylediği uzun şarkı
  • Asya: Bir kıta ismi.
  • Aybüke: Zeki ve akıllı.
  • Aysema: Ay gibi parlayan yüz.

A ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Günümüzde a harfi ile başlayan erkek isimleri sıklıkla tercih ediliyor. Alfabenin ilk harfi olması nedeniyle ebeveynlerin ilk baktığı isimler a harfinden tercih ediliyor. Aşağıda a harfi ile başlayan erkek isimlerini ve anlamlarını bulabilirsiniz:

  • Arda: Hükümdar, kumandanın asası.
  • Aydinç: Ay gibi, dinç.
  • Agah: Bilgili, açık.
  • Ayberk: Sağlam kişiliğe sahip kimse.
  • Alperen: Ermiş ve yiğit kişi.
  • Acar: Yetenekli, becerikli.
  • Adahan: Adanın hükümdarı.
  • Alaz: Ateş.
  • Alp: Yiğit.
  • Alper: Yiğit Kişi.

A ile Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

Yeryüzünde yaşayan pek çok hayvan bulunuyor. Bu hayvanlar arasında adı a ile başlayanlar da elbette mevcut. Aşağıda a harfli hayvan isimlerini bulabilirsiniz:

  • At
  • Arı
  • Ayı
  • Aslan
  • Ağaçkakan
  • Akbaba
  • Ahtapot
  • Ateş böceği
  • Ağustos böceği
  • Anakonda

A ile Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

Yeryüzünde tasarlanmış eşyaların pek çoğunun ismi a harfi ile başlıyor. Özellikle isim şehir oynanırken bu eşyalara sıklıkla ihtiyaç duyuluyor. Aşağıda a harfi ile başlayan eşya isimlerini bulabilirsiniz:

  • Atkı
  • Abaküs
  • Ayna
  • Anten
  • Ayakkabı
  • Aspiratör
  • Ataç
  • Abajur
  • Ampul
  • Ayakkabılık

A ile Başlayan İngilizce Kelimeler Nelerdir?

A harfi hemen hemen pek çok alfabenin ilk harfidir. Bu nedenle en çok kullanılan harflerden biri olarak da bilinir. Aşağıda a harfi ile başlayan İngilizce kelimeleri ve anlamlarını bulabilirsiniz:

  • Add: Eklemek, ilave etmek
  • Ago: Evvel, önce
  • Alone: Yalnız
  • Amazing: İnanılmaz
  • Animal: Hayvan
  • Answer: Cevap
  • Anyway: Her neyse
  • Annual: Yıllık, senelik
  • Also: Ayrıca
  • Almost: Hemen hemen

A ile Başlayan 4 Harfli Kelimeler Nelerdir?

Türkçede a harfi ile başlayan 4 harfli 265 kelime bulunuyor. Bu kelimeleri oyunlarda ya da dil ile ilgili araştırmalarda kullanabilirsiniz. A harfi ile başlayan 4 harfli kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

  • Ağaç
  • Afak
  • Ağıt
  • Adak
  • Alay
  • Anıt
  • Arka
  • Araç
  • Ağız
  • Asit

A ile Başlayan 5 Harfli Kelimeler Nelerdir?

Türkçede a harfi ile başlayan 5 harfli 340 kelime bulunuyor. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

  • Artık
  • Altın
  • Adres
  • Ahlak
  • Aktif
  • Akran
  • Alaka
  • Alkol
  • Anons
  • Armut

A ile Başlayan 6 Harfli Kelimeler Nelerdir?

Türkçede a harfi ile başlayan 6 harfli 491 kelime bulunuyor. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

  • Abartı
  • Akraba
  • Alamet
  • Alfabe
  • Alyans
  • Anason
  • Analiz
  • Analık
  • Ananas
  • Ankara

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