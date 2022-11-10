A İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce A Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Alfabemizin ilk harfi olan a harfi hemen hemen her harfin içerisinde yer alıyor. Türkçenin yanı sıra a ile ingilizce kelimeler de dikkat çekiyor. Anne baba adayları a ile başlayan erkek isimleri kız isimleri hakkında araştırmalar yapıyor. İsim şehir gibi oyunlar nedeniyle a ile başlayan kelimeler ve a ile başlayan 5 harfli kelimeler ön plana çıkıyor. Peki a harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? Yazımızın devamında a ile başlayan kelimeler nelerdir, a ile başlayan ingilizce kelimeler, Türkçe ve İngilizce a harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler nelerdir sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.
Türkçede söylenişi güzel olan ve güzel hissettiren pek çok kelime bulunuyor. Bu kelimeler arasında a harfi ile başlayanlar da yer alıyor. Aşağıda a harfi ile başlayan güzel kelimeleri bulabilirsiniz:
Günümüzde a harfi ile başlayan pek çok kız ismi bulunuyor. Aşağıdaki listede a ile başlayan kız isimlerini ve anlamlarını bulabilirsiniz:
Günümüzde a harfi ile başlayan erkek isimleri sıklıkla tercih ediliyor. Alfabenin ilk harfi olması nedeniyle ebeveynlerin ilk baktığı isimler a harfinden tercih ediliyor. Aşağıda a harfi ile başlayan erkek isimlerini ve anlamlarını bulabilirsiniz:
Yeryüzünde yaşayan pek çok hayvan bulunuyor. Bu hayvanlar arasında adı a ile başlayanlar da elbette mevcut. Aşağıda a harfli hayvan isimlerini bulabilirsiniz:
Yeryüzünde tasarlanmış eşyaların pek çoğunun ismi a harfi ile başlıyor. Özellikle isim şehir oynanırken bu eşyalara sıklıkla ihtiyaç duyuluyor. Aşağıda a harfi ile başlayan eşya isimlerini bulabilirsiniz:
A harfi hemen hemen pek çok alfabenin ilk harfidir. Bu nedenle en çok kullanılan harflerden biri olarak da bilinir. Aşağıda a harfi ile başlayan İngilizce kelimeleri ve anlamlarını bulabilirsiniz:
Türkçede a harfi ile başlayan 4 harfli 265 kelime bulunuyor. Bu kelimeleri oyunlarda ya da dil ile ilgili araştırmalarda kullanabilirsiniz. A harfi ile başlayan 4 harfli kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:
Türkçede a harfi ile başlayan 5 harfli 340 kelime bulunuyor. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:
Türkçede a harfi ile başlayan 6 harfli 491 kelime bulunuyor. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz: