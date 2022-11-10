A İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce A Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Alfabemizin ilk harfi olan a harfi hemen hemen her harfin içerisinde yer alıyor. Türkçenin yanı sıra a ile ingilizce kelimeler de dikkat çekiyor. Anne baba adayları a ile başlayan erkek isimleri kız isimleri hakkında araştırmalar yapıyor. İsim şehir gibi oyunlar nedeniyle a ile başlayan kelimeler ve a ile başlayan 5 harfli kelimeler ön plana çıkıyor. Peki a harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? Yazımızın devamında a ile başlayan kelimeler nelerdir, a ile başlayan ingilizce kelimeler, Türkçe ve İngilizce a harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler nelerdir sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

A ile Başlayan Kelimeler

Türkçede söylenişi güzel olan ve güzel hissettiren pek çok kelime bulunuyor. Bu kelimeler arasında a harfi ile başlayanlar da yer alıyor. Aşağıda a harfi ile başlayan güzel kelimeleri bulabilirsiniz:

Ahenk

Aksiseda

Akya

Afife

Andaç

Ardıç

Aysima

Asil

Aylı

Ayla

A ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Günümüzde a harfi ile başlayan pek çok kız ismi bulunuyor. Aşağıdaki listede a ile başlayan kız isimlerini ve anlamlarını bulabilirsiniz:

Ayça: Ay gibi parlak, aydınlık.

Alev: Yanan ışık veren maddelerin çeşitli şekillerde şeffaf dili, yalım, yalaz, alaz.

Açelya: Güzel ve kokusuz, çok çeşitli renklerde çiçek açan fundagillerden bir bitki.

Akasya: Küçük sıra yapraklı, süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç, salkım ağacı.

Arzu: İstek, özlem, dilek.

Ahu: Ceylan, karaca, güzel ve zarif kadın

Arya: Operada sanatçının orkestra ile söylediği uzun şarkı

Asya: Bir kıta ismi.

Aybüke: Zeki ve akıllı.

Aysema: Ay gibi parlayan yüz.

A ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Günümüzde a harfi ile başlayan erkek isimleri sıklıkla tercih ediliyor. Alfabenin ilk harfi olması nedeniyle ebeveynlerin ilk baktığı isimler a harfinden tercih ediliyor. Aşağıda a harfi ile başlayan erkek isimlerini ve anlamlarını bulabilirsiniz:

Arda: Hükümdar, kumandanın asası.

Aydinç: Ay gibi, dinç.

Agah: Bilgili, açık.

Ayberk: Sağlam kişiliğe sahip kimse.

Alperen: Ermiş ve yiğit kişi.

Acar: Yetenekli, becerikli.

Adahan: Adanın hükümdarı.

Alaz: Ateş.

Alp: Yiğit.

Alper: Yiğit Kişi.

A ile Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

Yeryüzünde yaşayan pek çok hayvan bulunuyor. Bu hayvanlar arasında adı a ile başlayanlar da elbette mevcut. Aşağıda a harfli hayvan isimlerini bulabilirsiniz:

At

Arı

Ayı

Aslan

Ağaçkakan

Akbaba

Ahtapot

Ateş böceği

Ağustos böceği

Anakonda

A ile Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

Yeryüzünde tasarlanmış eşyaların pek çoğunun ismi a harfi ile başlıyor. Özellikle isim şehir oynanırken bu eşyalara sıklıkla ihtiyaç duyuluyor. Aşağıda a harfi ile başlayan eşya isimlerini bulabilirsiniz:

Atkı

Abaküs

Ayna

Anten

Ayakkabı

Aspiratör

Ataç

Abajur

Ampul

Ayakkabılık

A ile Başlayan İngilizce Kelimeler Nelerdir?

A harfi hemen hemen pek çok alfabenin ilk harfidir. Bu nedenle en çok kullanılan harflerden biri olarak da bilinir. Aşağıda a harfi ile başlayan İngilizce kelimeleri ve anlamlarını bulabilirsiniz:

Add: Eklemek, ilave etmek

Ago: Evvel, önce

Alone: Yalnız

Amazing: İnanılmaz

Animal: Hayvan

Answer: Cevap

Anyway: Her neyse

Annual: Yıllık, senelik

Also: Ayrıca

Almost: Hemen hemen

A ile Başlayan 4 Harfli Kelimeler Nelerdir?

Türkçede a harfi ile başlayan 4 harfli 265 kelime bulunuyor. Bu kelimeleri oyunlarda ya da dil ile ilgili araştırmalarda kullanabilirsiniz. A harfi ile başlayan 4 harfli kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

Ağaç

Afak

Ağıt

Adak

Alay

Anıt

Arka

Araç

Ağız

Asit

A ile Başlayan 5 Harfli Kelimeler Nelerdir?

Türkçede a harfi ile başlayan 5 harfli 340 kelime bulunuyor. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

Artık

Altın

Adres

Ahlak

Aktif

Akran

Alaka

Alkol

Anons

Armut

A ile Başlayan 6 Harfli Kelimeler Nelerdir?

Türkçede a harfi ile başlayan 6 harfli 491 kelime bulunuyor. Bu kelimelerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz: