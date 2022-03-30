A İle Başlayan Ülkeler: A Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

Dünya yüzeyinde yer alan ve ülke olarak kabul edilen topluluklara baktığımızda karşımıza 208 adet ülke çıkar. Farklı kıtalar ve kültürlerde olan bu ülkeler arasından a ile başlayan ülkeler hangileridir diye merak edilebilir. Keza okul çağındaki çocuklara genellikle ödev olarak verilen ya da aktivitelerde sıkça karşılarına çıkacak olan bu ülkeleri sizler için bir araya derledik. Buna göre dünya üzerinde kaç adet a harfi ile başlayan ülke var hep birlikte bakalım.
A Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri
A harfi ile başlayan ülke isimlerini içeren bu içeriğimiz gerek okul ödevleri gerekse de öğretici etkinliklerde kullanılabilecek temel bilgileri içermektedir. Kolayca ezber yapılabilecek hem çocuklar hem de yetişkinler için kullanışlı bir rehber olan içeriğimize göre dünya üzerinde a ile ülke isimleri nelerdir diye bakarsak karşımıza sadece 16 adet ülke çıkar.
- Afganistan,
- Almanya,
- ABD,
- Andorra,
- Angola,
- Antigua ve Barbuda,
- Arjantin,
- Arnavutluk,
- Avustralya,
- Avusturya,
- Azerbaycan,
- Amerikan Samoası,
- Anguilla,
- Aruba,
- Azor Adaları,
- Amerikan Virjin Adaları.
A ile Başlayan Ülkeler, Başkentleri ve Konumları
A ile ülke isimleri araştırıldığında karşınıza çıkan 16 adet ülkenin başkent ve konum bilgilerini de içeriğimize eklersek;
- Afganistan; Başkenti Kabil şehri olan Afganistan Güney Asya'da yer alan bir ülkedir.
- Almanya; Avrupa kıtasında konumlanan Almanya'nın başkenti Berlin'dir.
- ABD; Kuzey Amerika kıtasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC şehridir.
- Andorra; Başkenti Andorra la Vella şehri olan Andorra Avrupa kıtasında yer alan ülkelerden biridir.
- Angola; Afrika kıtasında konumlanan Angola ülkesinin resmi adı Angola Cumhuriyeti'dir. Ülkenin başkenti Luanda isimli şehirdir.
- Antigua ve Barbuda; Bir ada ülkesi olan Antigua ve Barbuda Afrika kökenli siyahilerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerdendir. Başkent St. John's isimli şehri olup ülkenin yine en kalabalık nüfusu buradadır. Kuzey Amerika kıtasında yer alan ülkeler arasında karşınıza çıkacaktır.
- Arjantin; Güney Amerika kıtasında konumlanan Arjantin ülkesinin başkenti Buenos Aires şehridir.
- Arnavutluk; Tiran şehrinin başkentlik ettiği Arnavutluk Avrupa kıtasında yer alır. Balkan yarımadasında konumlanan ülke Karadağ, Kosova, Makedonya ve Yunanistan ile komşudur.
- Avustralya; Güney Yarım Küre'de yer alan Avustralya Hint ve Büyük Okyanus arasında uzanan oldukça büyük bir ülkedir. Ülkenin başkenti Kanberra isimli şehirdir.
- Avusturya; Başkenti Viyana olan Avusturya ülkesi Avrupa kıtasında konumlanan ülkelerden biridir.
- Azerbaycan; Asya kıtasının batısı ile Avrupa'nın doğusunda konumlanan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü şehridir.
- Amerikan Samoası; Ada ülkelerinden biri olan Amerikan Samoası ülkesinin başkenti Pago Pago isimli şehirdir. Oceania kıtasında konumlanır.
- Anguilla; Kuzey Amerika kıtasında yer alan Anguilla ülkesinin başkenti The Valley isimli şehirdir.
- Aruba; Ada ülkelerinden biri olan Aruba'nın başkenti Oranjestad şehridir. Güney Amerika kıtasında yer alır.
- Azor Adaları; Batı Avrupa'da yer alan Azor Adaları'nın başkenti Azor şehridir.
- Amerikan Virjin Adaları; Karayip Denizi'nde konumlanan ada topluluğudur. Başkenti Charlotte Amalie şehridir.