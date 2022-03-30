A İle Başlayan Ülkeler: A Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri

Dünya yüzeyinde yer alan ve ülke olarak kabul edilen topluluklara baktığımızda karşımıza 208 adet ülke çıkar. Farklı kıtalar ve kültürlerde olan bu ülkeler arasından a ile başlayan ülkeler hangileridir diye merak edilebilir. Keza okul çağındaki çocuklara genellikle ödev olarak verilen ya da aktivitelerde sıkça karşılarına çıkacak olan bu ülkeleri sizler için bir araya derledik. Buna göre dünya üzerinde kaç adet a harfi ile başlayan ülke var hep birlikte bakalım.

A Harfi ile Başlayan Ülke İsimleri

A harfi ile başlayan ülke isimlerini içeren bu içeriğimiz gerek okul ödevleri gerekse de öğretici etkinliklerde kullanılabilecek temel bilgileri içermektedir. Kolayca ezber yapılabilecek hem çocuklar hem de yetişkinler için kullanışlı bir rehber olan içeriğimize göre dünya üzerinde a ile ülke isimleri nelerdir diye bakarsak karşımıza sadece 16 adet ülke çıkar.

Afganistan,

Almanya,

ABD,

Andorra,

Angola,

Antigua ve Barbuda,

Arjantin,

Arnavutluk,

Avustralya,

Avusturya,

Azerbaycan,

Amerikan Samoası,

Anguilla,

Aruba,

Azor Adaları,

Amerikan Virjin Adaları.

A ile Başlayan Ülkeler, Başkentleri ve Konumları

A ile ülke isimleri araştırıldığında karşınıza çıkan 16 adet ülkenin başkent ve konum bilgilerini de içeriğimize eklersek;