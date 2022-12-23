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Giriş Tarihi: 23.12.2022 14:44 Son Güncelleme: 23.12.2022 14:44

A İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu A İle Biten Kelimeler Listesi

A ile biten kelimeler, Türkçede en fazla bulunan kelime çeşididir. Türkçe zengin bir dil olduğu gibi a harfi ile başlayan ve biten çok sayıda kelimenin de olduğu bir dildir. A ile biten 5 harfli kelimeler de bu kapsamda merak edilir. Sonu a ile biten kelimeler ve a ile başlayan kelimeler merak uyandıran kelime grupları arasındadır. Her hecesi a harfi ile biten kelime ve kelime gruplarını sizler için araştırarak yazımızda derledik.

A İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu A İle Biten Kelimeler Listesi

A ile biten kelimeler araştırmanızda her cins kelime grubu içinde bu harf ile biten kelimelerin olduğunu görebilirsiniz. Meyve ve sebze isimlerinden özel isimlere kadar birçok kelimenin a ile bittiğine şahit olabilirsiniz. A ile biten 5 harfli kelimeler de bu kapsamda merak edilir. Sonu a ile biten kelimeler çok fazladır. Bu nedenle yazımızda tüm kelimelere yer vermeyeceğiz. Her hecesi a harfi ile biten kelime çeşitleri yazımızın devamında.

A İle Biten Kelimeler


Alfabemizde toplam 29 harf vardır. Bu harflerin ilki de a harfidir. Türkçedeki kelimelerin birçoğu a harfi ile başlar. Bunun yanında a harfi ile biten de çok sayıda kelime vardır. Ayrıca a ile başlayıp a ile biten kelimelerin varlığını da görebilirsiniz. A harfi ile biten kelimeler içinden seçtiklerimizi aşağıdaki örneklerde görebilirsiniz.
Ara
Ada
Mala
Kafa
Koca
Faça
Kala
Yafta
Kalça
Maşa
Kara
Makara
Makarna
Karaca
Sollama


Türk Dil Kurumu sözlüğünü incelediğinizde yukarıdaki kelimeler gibi binlerce kelimenin a harfi ile bittiğini görebilirsiniz. Bu kelimeler ile ilgili bilgi sahibi olduğunuzda Türkçeyi çok daha etkin ve doğru şekilde kullanabildiğinizi görebilirsiniz. Kelime bilginizin artması doğal olarak Türkçe konuşma ve hitabet kabiliyetinizi de artıracaktır. Bu sayede yazım kabiliyetinizi de geliştirebilirsiniz.

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