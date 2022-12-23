A İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu A İle Biten Kelimeler Listesi

A ile biten kelimeler araştırmanızda her cins kelime grubu içinde bu harf ile biten kelimelerin olduğunu görebilirsiniz. Meyve ve sebze isimlerinden özel isimlere kadar birçok kelimenin a ile bittiğine şahit olabilirsiniz. A ile biten 5 harfli kelimeler de bu kapsamda merak edilir. Sonu a ile biten kelimeler çok fazladır. Bu nedenle yazımızda tüm kelimelere yer vermeyeceğiz. Her hecesi a harfi ile biten kelime çeşitleri yazımızın devamında.

A İle Biten Kelimeler



Alfabemizde toplam 29 harf vardır. Bu harflerin ilki de a harfidir. Türkçedeki kelimelerin birçoğu a harfi ile başlar. Bunun yanında a harfi ile biten de çok sayıda kelime vardır. Ayrıca a ile başlayıp a ile biten kelimelerin varlığını da görebilirsiniz. A harfi ile biten kelimeler içinden seçtiklerimizi aşağıdaki örneklerde görebilirsiniz.

Ara

Ada

Mala

Kafa

Koca

Faça

Kala

Yafta

Kalça

Maşa

Kara

Makara

Makarna

Karaca

Sollama



Türk Dil Kurumu sözlüğünü incelediğinizde yukarıdaki kelimeler gibi binlerce kelimenin a harfi ile bittiğini görebilirsiniz. Bu kelimeler ile ilgili bilgi sahibi olduğunuzda Türkçeyi çok daha etkin ve doğru şekilde kullanabildiğinizi görebilirsiniz. Kelime bilginizin artması doğal olarak Türkçe konuşma ve hitabet kabiliyetinizi de artıracaktır. Bu sayede yazım kabiliyetinizi de geliştirebilirsiniz.