A Nerenin Plakası? A Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?

Plakalar büyük küçük tüm araçlarda bulunan ve araçların kimlikleri yerine geçen kodlardır. Bu kodlar sayesinde araca dair tüm bilgilere ulaşabilmek mümkündür. Ülkemizde birçok yabancı plaka ile karşılaşırız. Bu durum ülkemizin turistik bir ülke oluşunu da ortaya koyar. Kimi plakaların hangi ülkeye ait olduğunu tahmin ederiz, kimi hakkında da fikrimiz olmayabilir. A kodlu plaka da karşılaşabileceğimiz plakalardandır. Peki, A plakası hangi ülkeye aittir?

A Nerenin Plakası?

Ülkemizde de karşılaşabileceğimiz plakalardan olan A plakası Avusturya'ya aittir. A plakasının Avusturya'da 1910 yılında kullanıma başlandığı bilinmektedir.

A Hangi Ülkenin Plakası?

Ülkelerin plakaları özellikle başka ülkelere giriş yaptıklarında oldukça önem arz ediyor. Plakalar sayesinde hem araç hem de aracın sahipleri hakkında gerekli bilgilere sahip olunabilmektedir. O plakalardan biri olan A plakası da Avusturya ülkesine ait bir plakadır.

Bazı Ülke Plakaları