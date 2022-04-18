Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri A Nerenin Plakası? A Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?
Giriş Tarihi: 18.4.2022 14:54 Son Güncelleme: 18.4.2022 14:55

A Nerenin Plakası? A Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?

A Nerenin Plakası? A Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?

Yurt dışına giriş ve çıkışlar yıl içerisinde devingen bir şekilde sürer. Bazen durağanlaşan seyahatler özellikle yaz aylarında artış göstermektedir. Yurt dışı seyahatlerinin büyük bir bölümü özel araçlarla yapılmaktadır. Bundan dolayı yabancı plakalarla sıklıkla karşılamak mümkündür. Karşılaşılan yabancı plakalardan biri de A plakasıdır. Her plakada olduğu gibi A plakasının da kime ait olduğu merak edilmektedir. Peki, A nerenin plakasıdır?

Plakalar büyük küçük tüm araçlarda bulunan ve araçların kimlikleri yerine geçen kodlardır. Bu kodlar sayesinde araca dair tüm bilgilere ulaşabilmek mümkündür. Ülkemizde birçok yabancı plaka ile karşılaşırız. Bu durum ülkemizin turistik bir ülke oluşunu da ortaya koyar. Kimi plakaların hangi ülkeye ait olduğunu tahmin ederiz, kimi hakkında da fikrimiz olmayabilir. A kodlu plaka da karşılaşabileceğimiz plakalardandır. Peki, A plakası hangi ülkeye aittir?

A Nerenin Plakası?

Ülkemizde de karşılaşabileceğimiz plakalardan olan A plakası Avusturya'ya aittir. A plakasının Avusturya'da 1910 yılında kullanıma başlandığı bilinmektedir.

A Hangi Ülkenin Plakası?

Ülkelerin plakaları özellikle başka ülkelere giriş yaptıklarında oldukça önem arz ediyor. Plakalar sayesinde hem araç hem de aracın sahipleri hakkında gerekli bilgilere sahip olunabilmektedir. O plakalardan biri olan A plakası da Avusturya ülkesine ait bir plakadır.

Bazı Ülke Plakaları

  • AM Ermenistan
  • AUS Avustralya
  • BG Bulgaristan
  • CDN Kanada
  • CN Çin
  • CY Kıbrıs Cumhuriyeti
  • EAK Kenya
  • FJI Fiji
  • JA Jamaika
  • KN Grönland
  • MC Monako
  • RA Arjantin
  • RWA Ruanda

ARKADAŞINA GÖNDER
A Nerenin Plakası? A Hangi Ülkenin Plaka Kodu Ve Açılımı Ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA