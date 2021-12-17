A2 seviye İngilizce konuları ve kelimeleri - A2 seviye İngilizce konu anlatımı ve çalışma kağıtları

İngilizce öğrenirken her seviyenin göreceği eğitim farklı olacağı için öncelikle hangi seviyede olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Temel seviye kabul edilen A2 seviyesinin kapsadığı konular ve kelimeler merak ediliyor.

A2 seviye İngilizce konuları ve kelimeleri - A2 seviye İngilizce konu anlatımı ve çalışma kağıtlar 2000'li yıllardan beri hayatımızın en büyük gerçeklerinden biri de yabancı dil kursları. İngilizce eğitimi ilkokuldan itibaren hepimizin hayatının bir parçası olmuş durumda. İngilizce kursuna başlamak isteyen ve seviyesinin A2 seviyesi olduğunu öğrenenler için İngilizcede A2 seviyesinin konularını haberimizde inceledik.

A2 seviye İngilizce konuları neler?

İngilizce eğitimi için A2 seviyesinde olduğunu öğrenenler A2 seviye İngilizce konu anlatımı kapsamında hangi konuların yer aldığına bakalım:

Comparative / superlative ve as …as kalıpları

Prepositions after common verbs and adjectives

Personal pronouns (he, him, they, them; himself, herself etc.) kalıpları

Present simple (zamanlar)

Going to future tense (Zamanlar)

Present continuous tense (Zamanlar)

Present continuous for future (Zamanlar)

Past simple tense (Zamanlar)

Present perfect simple tense (Zamanlar)

İşte A2 seviye İngilizce konu anlatımı kapsamında işlenecek konu başlıkları:

To Be fiili ve bu fiilin tüm kullanımları: A2 seviyesinde To Be fiilimim sadece am/is/are kullanımları değil; was/were/been kullanımlarının da öğrenilmesi hedefleniyor.

A/An kullanımları: Kelime amlamı olarak iki kullanımın da anlamı ''1''dir. Fakat cümle içinde kullanımlarını değiştiren şartlar vardır.

There + be kalıbının kullanımı

Modals Kullanımı: A2 seviyesinde işlenen modals kalıpları must/have to/need to /needn't/ should/ought to kalıplarıdır.

Would like to

would prefer to

A/An/The kalıpları

Across, opposite, at, along gibi yer bildirme edatlarının kullanımları

Gerund / Infinitive kalıpları

Phrasal Verbs kalıpları: Sadece A2 seviyesinde değil hemen hemen her seviyede işlenecek konulardan biridir.

Many, much, any, some, no, a little, a few, a lot of gibi miktar bildiren kalıplarının kullanım farklılıkları.

İngilizce Zarflar ve bu zarfların kullanımları

Let's, ve shall gibi öneri belirten kalıpların kullanımları.

Used to kalıbı: Zaman konularıyla ilgili bir kalıptır.

When/While kalıplarının kullanımları

Present Perfect Tense konusu: Geçmiş zamanda gerçekleşen ancak etkileri bugün hala devam eden olayları anlatırken kullanılan zaman birimidir. Bu zaman kalıbında fiil köklü kelimelerin 3.hallerini de öğrenmek gerekir.

Aynı zamanda Present Perfect Tense konusu kapsamında since, for, just, yet, already, how long, before, ever, never, been gibi kalıpların kullanımı üzerinden durulur.

If clauses kalıbı

A2 seviye İngilizce çalışma kağıtları, kayıt olduğunuz İngilizce kurslarından da, online olarak İngilizce kurslarından da rahatlıkla edinebileceğiniz kaynaklar arasındadır. Bu çalışma kağıtları sayesinde hem söz konusu gramer konularını hem de A2 seviyesinin kelimeleri konusundaki durumunuzu rahatça test edebilirsiniz.

A2 seviyesine ait çalışma kağıtları ortalama olarak 3000 civarında kelime bildiğiniz hesaba katılarak Speaking (Konuşma), Writing (Yazma), Listining (Dinleme) ve Reading (Okuma) başlıkları altında ilerleyen soruları ve egzersizleri kapsar.

A2 seviyesini tamamlayan birinin günlük konuşma alışkanlıklarıyla ilgili herhangi bir şeyi okumakta, yazmakta, konuşmakta ve dinlemekte bir sorunu olmaması, akıcı ve anlaşılır bir üslubunun oluşmuş olması beklenir.