Ab-ı Hayat Ne Demek? Osmanlıca Ab-ı Hayat Ne Anlama Gelir, Divan Şiirinde Neyi Temsil Eder?

Ab-ı hayat ne demek sorusunu araştırmak için eski Türkçe sözlüklerinden istifade edebilirsiniz. Divan şiiri örneklerini okuduğunuzda divan şiirinde ab-ı hayat ne anlama gelir sorusu da aklınıza gelir. Bahse konu kelime neyi temsil eder? Ab-ı hayat kelimesinin kökeni bilindiğinde ifade ettiği anlam daha iyi anlaşılacaktır. Ab-ı hayat hikayesi gibi konu ile ilgili merak edilen konular için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Ab-ı Hayat Ne Demek?

Ab, Farsça kökenli bir kelimedir. Farsçada bu kelime "su" anlamına gelir. Ab-ı hayat ise "hayat suyu" demektir. Kelimenin tam olarak ifade ettiği anlam ise "ölümsüzlük suyu"dur. Divan edebiyatı eserlerinde de yaygın olarak kullanılan bu kelime, günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılmaz. Divan edebiyatı örneklerinde bu sudan içen kişinin sonsuza kadar yaşayacağına inanılır. Ab-ı hayat, hem İslam mitolojisinde ve tasavvuf metinlerinde ab-ı hayat kelimesinin özel bir yeri vardır.

Divan Şiirinde Ab-ı Hayat Ne Anlama Gelir?

Ab-ı hayat kelimesi divan edebiyatında yaygın şekilde kullanılır. Kimi şiirlerde ab-ı hayat yerine ab-ı cavidani kelimesinin kullanıldığına da şahit olursunuz. Divan edebiyatındaki inanışa göre bu su dünyadaki nehirlerden birinden akar. İnanışa göre Hz. Hızır ve Hz. İlyas bu suyu aramaya çıkmışlar ve suyu bulduklarında da bu suyu içmişlerdir. Sudan içen bu peygamberler ölümsüzlükle ödüllendirilmişlerdir. Ab-ı hayat hikayesi olan bilinen efsane de budur.